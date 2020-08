Chiara Ferragni sfoggia in Sardegna un abito molto particolare, una sorta di lunghissimo cardigan a righe rosse e bianche. Scopriamo la marca, quanto costa e dove possiamo acquistarlo.

Proseguono le vacanze della influencer più celebre d’Italia.

Chiara Ferragni è ora in Sardegna con Fedez e il piccolo Leone ma tiene ovviamente sempre i suoi fan aggiornai su tutti i suoi look, dalla colazione alla cena.

Tra gli ultimi outfit condivisi se ne può ammirare uno particolarmente interessante, un paio di shorts di jeans sormontati da un vero e proprio abito cardigan, un pezzo tanto lungo quanto unico nel suo genere e che non poteva non attirare l’attenzione delle fedeli seguaci di Chiara Ferragni che ora scalpitano per emulare il look.

Ma dove comprare questo abito cardigan e, soprattutto, illuso costo sarà abbordabile?

Chiara Ferragni, vestito effetto cardigan: tutto quello che c’è da sapere

Un po’ trasparente, dalla scollatura più che provocante e reso ancor più affascinante dallo stile proposto da Chiara Ferragni che abbottona solo il primo bottonaio di questo originale abito e abbina degli shorts di jeans che danno un tocco casual semplicemente irresistibile al look. Del resto avevamo già visto come gli shorts siano tra i modelli must have di quest’anno e certo la super influencer non poteva farne un uso migliore.

Luminose collane dorate regalano poi luce al tutto rendono l’outfit perfetto per un’affascinante serata estiva.

Concentriamoci però sull’abito e scopriamone subito la griffe. Come si può leggere tra i commenti il lunghissimo vestito a righe è firmato Jacquemos e, udite udite, al momento è anche in saldo.

Da listino verrebbe infatti 430 euro ma ora lo si può acquistare sul sito internet della griffe a 260 euro. Occhio però, le taglie scarseggiano!

Se poi non foste delle fan del rosa sappiate che il medesimo modello esiste anche con righe azzurre, perfette per un fascino in stile marinaro, e, a tal proposito, potrete anche usarlo sopra a un bel costume da bagno: non tutte sappiamo esser audaci come la Ferragni che sotto non indossa nemmeno il reggiseno!

Pronte allora per sfoggiare anche voi questo lunghissimo abito cardigan a righe: sarà la vera e propria ciliegina sulla torta per concludere con stile la vostra estate.