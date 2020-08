Aida Yespica, Ferragosto piccante in Sardegna: la foto in bikini

Aida Yespica ammalia i fan su Instagram dal mare della Sardegna, la foto in barca della celebre showgirl venezuelana va oltre ogni immaginazione. Décolleté perentorio e conturbante su un costume rosso fuoco.

Un Ferragosto sui generis quello trascorso da Aida Yespica e il suo compagno, l’imprenditore Geppi Lama, che dopo esser stati lontani qualche tempo – a causa del lockdown – ora non vogliono perdersi neanche un momento e sono sempre insieme. Ovviamente con tutte le precauzioni e accortezze del caso: loro, per rispettare il distanziamento sociale e tutte le norme preventive correlate, hanno scelto la Sardegna. Lontano, però, dai villaggi turistici e i posti affollati. Meglio rimanere in barca: comfort, calore e compagnia, per poi attraccare in una zona specifica senza sostarvi più del necessario.

Il risultato è stato ottimale, specialmente agli occhi dei fan che hanno potuto ammirare su Instagram la nota modella e showgirl venezuelana sfoggiare un fisico perfetto: la Yespica non ha superato soltanto la prova costume, bensì ha osato sfidare – per quanto possibile – le leggi della fisica.

Aida Yespica, voglia di mare: la foto in bikini conquista i followers

Il suo corpo presenta forme impeccabili: l’addome statuario mette in risalto fianchi vertiginosi e décolleté perentorio. Tanto basta ai fan per esaltarsi. Al cospetto, successivamente, di un lato B perfettamente proporzionato al resto del personale: avvenente, disarmante, mozzafiato. Aida Yespica ritrova la sua serenità e lo si evince anche da scatti simili, in cui si lascia andare senza troppe remore a pose frivole e invitanti.

I followers ringraziano perché possono continuare a sognare di incontrare una “sirena” – in mezzo al mare della Sardegna non esiste termine più appropriato – che possa svoltare la loro estate. Intanto la Yespica non è scesa a compromessi con la propria voglia di divertimento e tranquillità, anche lontano dalla folla sa come alimentare il suo appeal. Per ulteriori dimostrazioni basterà attendere fine agosto quando regalerà altre “perle” ai propri affezionati impazienti di vedere un altro outfit bollente. Un Ferragosto del genere può solo preannunciare giorni ancor più bollenti. E, stavolta, il caldo torrido non è dato esclusivamente dalla stagione che stiamo vivendo.

Visualizza questo post su Instagram “Buon Ferragosto” #sardegna #summer2020 #bikini @laperlalingerie #sunglasses #vogue Un post condiviso da (@aidayespica27official) in data: 15 Ago 2020 alle ore 9:23 PDT

