Test: scopri il desiderio segreto che è attualmente nel tuo cuore

Guarda l’ immagine. Cosa hai notato per prima? La tua risposta rivela i desideri segreti del tuo cuore, in questo momento.

Per fare questo test ti serviranno pochissimi minuti. Basterà guardare l’immagine che segue e poi rispondere ad una semplice domanda: “Cosa hai visto per primo?” La tua risposta è collegata alla descrizione del tuo profilo psicologico e la troverai alla fine di questo test.

Test: Qual’è il desiderio che nascondi nel cuore?

Sei pronto per fare questo test? Prima di iniziare facciamo una piccola premessa: Ricordiamo che l’unico scopo di questo test è quello di intrattenere, il risultato del test non è una diagnosi, tantomeno sostituisce una consulenza professionale. Conto tenuto di questo possiamo iniziare.

RISULTATO DEL TEST: Cosa hai visto prima?

1. Uccelli

Se gli uccelli ti hanno colpito prima del resto sei una persona che ama la libertà e spicca il volo appena può, per dissetare la sua sete di avventure e nuove esperienze. Hai bisogno di queste avventure per tenere alta la motivazione nella vita. Sei una persona empatica, hai principi e valori per consolidati, lavori su te stesso ogni giorno per essere sempre migliore, non manchi mai di porgere la mano a chi ha bisogno di te. Difendi fermamente il concetto di amore per se stessi .

Il desiderio del tuo cuore è… scoprire il mondo, conoscere tutto ciò che ha da offrire e basare la tua vita su libertà ed autenticità. Non temere di vivere alla giornata e goditi la sorpresa di ogni nuovo giorno diverso dal precedente. Fai tutto ciò che ti rende felice e esci dalla tua zona di comfort. Sei nato per volare alto, prima lo capirai, prima inizierai a vivere la tua vita godendo appieno della felicità.

2. L’albero

Se l’albero ha attirato la tua attenzione, sei una persona concentrata sulla crescita. Puoi vantare di avere un’intelligenza straordinaria, sei perfettamente in grado di ottenere tutto ciò che ti prefiggi perchè sei concentrato sui tuoi obiettivi. Il lavoro e la tua professione sono importanti e ti prefiggi di migliorarli con costanza. Desideri vivere con una certa stabilità finanziaria ed emotiva. Non ami liti e tensioni, sei serafica, coscienziosa e premurosa, quando sbagli non hai problemi a riconoscere i tuoi errori.

Il desiderio del tuo cuore è… trovare la felicità in tutte le aree della tua vita, non chiedi di meglio, vuoi solo vivere felicemente ed equipaggiarti di tutto ciò di cui hai bisogno per vivere bene. Hai un grande potenziale, sfruttalo. Sii sempre aperto alle opportunità che si presentano nella tua vita, sii abile a riconoscere le occasioni e non dimenticare di mettere in tasca l’ottimismo e di tirarlo fuori al bisogno.

3. Volto di donna

Hai visto il volto di una donna? Questo perchè sei in un periodo della vita caratterizzato dall’amore. Vivi in nome dell’amore e lo senti pulsare dentro di te come fosse una linfa vitale. Ti circondi di persone che stimi e li ami tutti. Questo amore ti fa sentire in pace con te stesso. Il tuo cuore è enorme, direi infinito. Chiunque può avere accesso al tuo amore, godere del tuo aiuto e delle tue attenzioni ma chi ti deluderà non otterrà mai il tuo perdono. Anche se non sai portare rancore detesti renderti conto che qualcuno si sia approfittato di te e non hai problemi a chiudergli ogni accesso alla tua vita.

Il desiderio segreto del tuo cuore è… stabilire una connessione sana con te stesso, vuoi essere libero di credere neituoi sentimenti e nelle tue intuizioni e libero di dipendere dal giudizio degli altri..cerchi un partner in grado di darti reciprocità e insieme trasformare in meglio le vostre vite.

