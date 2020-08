La moda sposa 2021 secondo Enzo Miccio: jumpsuit e abiti componibili

Enzo Miccio al passo con i tempi: nel 2021 la moda sposa sarà tecnologica, versatile e soprattutto comoda.

Tutti i settori produttivi italiani hanno dovuto reinventarsi per far fronte alla crisi Coronavirus. Le grandi case di moda hanno introdotto le sfilate in streaming per presentare le nuove collezioni al pubblico più ampio possibile evitando gli assembramenti e così ha fatto anche Enzo Miccio.

Il famoso wedding planner è infatti anche stilista e quest’anno ha deciso di presentare la sua sfilata moda sposa 2021 attraverso i canali digitali, permettendo sia agli addetti ai lavori sia a tutte le spose di ammirare i suoi abiti e lasciarsi ispirare dai suoi modelli innovativi.

Ecco come sarà la sposa del prossimo anno secondo la visione elegante, ma soprattutto pratica e al passo con i tempi di un guru dello stile italiano.

Moda Sposa 2021: Enzo Miccio propone la sposa in pantaloni

Come ha influito il lockdown sulle aspettative delle spose? Quali consigli può dare un wedding planner per aiutare gli sposi a tenere l’ansia sotto controllo anche se è necessario rimandare il matrimonio di un anno?

Enzo Miccio negli mesi della scorsa primavera si è ritrovato a dare per lo più consigli e rassicurazioni di stile che servivano prima di tutto a ridare tranquillità alle spose e soprattutto a “tragettare” la moda sposa nel futuro senza dimenticare le grandi lezioni del passato.

“L’abito da sposa non è legato a nessuna moda né ad alcuna tendenza, è eterno” ha dichiarato Enzo Miccio a Fanpage, che ha quindi voluto rassicurare le spose che avevano già acquistato un abito e che si sono ritrovare a rimandare la cerimonia su una questione fondamentale: di certo quell’abito non passerà di moda da un anno all’altro.

“È la sposa che fa l’abito, non viceversa, perché il wedding dress non è un semplice vestito, è forse il vestito più importante che una donna possa indossare, è speciale, è magico. Si crea un’alchimia tra esso e la sposa che lo indossa” ha sostenuto lo stilista.

Per quanto riguarda invece gli accessori, le idee dello stilista sono molto chiare e, stavolta, più che un consiglio è quasi un dictat: “Less is more” ha detto con fermezza Enzo Miccio. “Meglio prediligere gioielli piccoli, essenziali ma preziosi come un paio di orecchini di perle o di diamanti e, naturalmente l’accessorio da sposa per eccellenza: il velo grazie al quale una donna diventa immediatamente sposa”.

La scarpa in satin è invece una scelta sicura per tutte le spose che vogliono assolutamente evitare di sbagliare: una décolleté chiusa è perfetta per l’entrata in chiesa, salvo poi essere sostituita da scarpe open toe o da sandali più comodi per il resto della giornata.

Dopo aver dispensato consigli utili per le spose di ogni tempo, Enzo Miccio è passato ad illustrare la vera essenza della moda sposa 2021. Quest’anno la collezione di Miccio è stata realizzata per andare incontro alle esigenze della sposa in tutti i momenti della sua lunghissima giornata.

Per farlo, Enzo Miccio ha realizzato una serie di abiti componibili, che cioè sono realizzati in maniera tale da poter essere “smontati e riassemblati” in maniera da creare vari modelli adatti a tutti i vari compiti della sposa.

I pezzi fondamentali di ogni abito da sposa componibile sono sopragonne, code rimovibili e coprispalle che consentono alla sposa di essere sempre perfetta senza la necessità di dover eseguire un vero e proprio cambio d’abito a metà giornata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enzo Miccio Bridal Collection (@enzomicciobridal) in data: 31 Lug 2020 alle ore 5:39 PDT

Un occhio di riguardo infine a quelle spose che non si sposano in Chiesa o che hanno uno spirito sportivo che non si identifica nell’ampia gonna a balze prevista dalla tradizione.

Enzo Miccio ha disegnato una serie di abiti da sposa in pantaloni o addirittura delle jumpsuit da sposa che non hanno assolutamente nulla da invidiare agli abiti più classici in fatto di stile e di romanticismo, e che potranno essere indossati anche da quelle donne che arrivano all’altare in età un po’ più matura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enzo Miccio Bridal Collection (@enzomicciobridal) in data: 22 Lug 2020 alle ore 5:05 PDT

“I temi cambiano, cambia la società ma la magia di un matrimonio rimane intatta” ha spiegato lo stilista, che quando disegna le proprie collezioni si preoccupa principalmente di rendere felice qualsiasi sposa, disegnando abiti che siano in grado di esaltare e vestire perfettamente qualsiasi tipo di fisicità.

Intanto, Oltre ai suoi impegni di stilista, Enzo Miccio sta anche curando il matrimonio di Elettra Lamborghini e di Afrojack, che avrà luogo tra poche settimane. Naturalmente Miccio ha aiutato la sposa anche a scegliere il proprio abito e ha assicurato che la cerimonia lascerà i fan di Elettra a bocca aperta: “Elettra è una ragazza semplice e solare. Quindi sobrietà ed eleganza senza effetti speciali”.

Sobrietà? Siamo sicuri che Enzo Miccio abbia incontrato l’Elettra giusta?