Ci sono tante alternative alla maionese classica, ma quella con le erbe aromatiche è speciale come la maionese delicata al basilico, sarà una sorpresa

La maionese delicata al basilico è una salsa sorprendente, a cominciare dagli ingredienti. Perché quando pensiamo alla maionese la prima cosa che ci viene in mente sono le uova. E invece qui non si vede nulla, nemmeno un tuorlo.

Una ricetta vegana, ottima per condire insalate miste oppure solo un piatto di pomodori. O ancora, polpette di carne o di verdure, panini a base di carne, per inzuppare crocchette e altri stuzzichini. Questa maionese è velocissima da preparare e ha un gusto particolare, delicato ma intenso anche per il profumo del basilico che la contraddistingue.

Prima di passare alla ricetta, qualche consiglio. Il latte di soia non deve essere zuccherato e dovete tenerlo in frigorifero fino all’ultimo. Se poi vi piace un sapore più deciso, mettete un cucchiaino intero di senape (quella francese è la migliore).

Maionese delicata al basilico, basta frullare

Potete conservare la maionese in frigorifero per un paio di giorni, coperta con della pellicola. Non è invece una ricetta adatta ad essere congelata.

Ingredienti:

12 foglie basilico fresco

130 g olio di semi di mais

60 g latte di soia

10 g succo di limone

mezzo cucchiaino senape

sale marino integrale

Preparazione:

Partite dal basilico lavando e asciugando delicatamente le foglie, poi tritatele con un coltello (meglio in ceramica) e sminuzzate di. Nel bicchiere del frullatore ad immersione versate latte, succo di limone, senape e sale, quindi frullate.

Quindi aggiungete a filo, molto lentamente, l’olio di semi continuando a frullare. Quando la maionese comincia a diventare cremosa, unite anche il basilico e continuate a frullare, sempre lentamente.

Basteranno un paio di minuti per avere la maionese pronta. Tenetela in frigorifero fino al momento del servizio e gustatela.