Esce il libro di Fabrizio Corona: il commento sarcastico di Nina Moric

Il libro di Fabrizio Corona è quasi pronto: ad annunciarlo il suo autore con un post su Instagram che si è meritato una frecciata di Nina Moric.

Fabrizio Corona ha quasi portato a termine un progetto a cui ha lavorato probabilmente negli scorsi mesi: un libro sulla sua vita in cui si parlerà molto probabilmente della storia dell’Italia.

Sì, perché Fabrizio Corona, conosciuto in passato come Il Re dei Paparazzi è certo di conoscere i momenti più oscuri e i segreti più nascosti di personaggi che hanno fatto la storia politica, sociale e culturale dell’Italia.

Il titolo del libro di Fabrizio Corona è assolutamente in linea con il tipo di mitologia che l’ex marito di Nina Moric ha sempre tentato di costruire intorno a sé: “Come ho inventato l’Italia”.

Se il contenuto del libro promette di essere esplosivo (bisognerà poi vedere se le promesse verranno mantenute) di certo la copertina è destinata a entrare nella storia. Il motivo? Il Corona si è messo a nudo, forse troppo, e Nina Moric ha già cominciato a prenderlo in giro.

Fabrizio Corona si mette “a nudo” per il nuovo libro

Per quale motivo Fabrizio Corona abbia deciso di scrivere un libro in questo momento della sua vita non è dato sapere. Forse, sull’onda dei progetti editoriali di vari personaggi famosi, prima tra tutti Giulia De Lellis, ha pensato che raccontare la propria storia come fosse un romanzo avrebbe fatto impazzire i fan e fatto impennare le vendite.

Del resto, la fama di Fabrizio Corona e il personaggio pubblico che l’ex fotografo si è creato è proprio basato sul cliché del cattivo ragazzo (ma non troppo) che cerca redenzione negli affetti familiari, che cade spesso preda dei suoi demoni e poi tenta con tutte le proprie forze di rialzarsi. Quando non ci riesce, ovviamente va in galera e coglie l’occasione al volo per vestire i panni della vittima innocente della giustizia italiana che si è accanita contro di lui.

Quale che sia la sua vera storia, in realtà non importa, perché nel libro di Fabrizio Corona probabilmente non ci sarà alcuno spazio per l’oggettività, ma solo per la narrazione degli avvenimenti dal suo punto di vista.

E, sempre dal suo punto di vista, Fabrizio Corona ha inventato l’Italia per come oggi la conosciamo, fatta di gossip selvaggio sulle storie dei personaggi famosi, di segreti inconfessabili che puntualmente vengono confessati, di andate e ritorni di fiamma testimoniati da foto rubate e pubblicate sui giornali.

Proprio in merito agli oscuri segreti italiani, Fabrizio Corona promette di fare grandi rivelazioni. La didascalia che accompagna il post con la foto di copertina (e che foto!) è scritto tutto in maiuscolo e recita:

“QUARANTANNI DI STORIA DI QUESTO STRANO PAESE RACCONTATA DA CHI L’HA VISSUTO VERAMENTE, DA CHI NE CONOSCE I PUNTI OSCURI E LE MALEDETTE INCOMPRENSIONI E INCONGRUENZE, DA CHI, IN PARTE, L’HA CREATO. TRA POCO CONOSCERETE E CAPIRETE. SEMPRE SE VOLETE PIENAMENTE FARLO. SEMPRE E SOLO LA VERITÀ.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 15 Ago 2020 alle ore 11:47 PDT

Per la copertina Corona ha deciso di non assumere uno stilista: a coprire le sue vergogne basta una banconota, dalla quale spunta fuori qualcosa che forse avrebbe dovuto essere nascosto un po’ meglio.

E proprio in merito alla necessità di essere vagamente più discreto, Nina Moric ha deciso di dire la sua con un commento piuttosto enigmatico che però suona come una sottile offesa nei confronti dell’ex marito: “Il pudore è come un vestito: quanto più è consumato tanto minor cura se ne ha. Il pudore difende la bellezza come la spina la rosa. Chi rapisce il pudore degli altri perde il suo. Chi non ha il pudore nei comportamenti non ha nemmeno la profondità.”

Il commento di Nina ha generato diverse reazioni da parte dei Follower di Fabrizio. Alcuni si sono limitati a dire che Nina è piuttosto noiosa con queste sue uscite intellettualistiche, altri sono certi che l’ex moglie di Fabrizio Corona non si stesse riferendo al pudore dell’ex marito (sempre meno) ma a quello di coloro che lo stanno letteralmente giudicando solo dalla copertina.

Del resto, un attacco da parte di Nina Moric nei confronti di Fabrizio Corona, in questo momento storico, risulterebbe piuttosto strano: dopo anni trascorsi a fare la guerra in tribunale per la custodia di Carlos, i due sono finalmente riusciti a riavvicinarsi e a costruire un nuovo equilibrio familiare che ha dato a Carlos una nuova serenità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 11 Ago 2020 alle ore 4:51 PDT

Tra l’altro di recente il figlio di Nina e Fabrizio ha compiuto 18 anni e i genitori hanno organizzato per lui una grande festa a cui Fabrizio però ha potuto partecipare soltanto in videochiamata.