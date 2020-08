Cosa mettere nella borsa mare: ecco la lista perfetta

Cosa mettere nella borsa mare? Capita a tutte le donne di dimenticare qualcosa a cosa, ma se seguite i nostri consigli avrete la lista perfetta. Scopritela.

Quante volte vi è capitato di andare al mare e di aver preparato la borsa in fretta e puntualmente avete dimenticato qualcosa?

La borsa del mare di ogni donna somiglia a quella di Mary Poppins, c’è di tutto dal telo mare a qualche snack da sgranocchiare sotto al sole.

Infatti si può trovare di tutto e di più, così da affrontare al meglio gli imprevisti, ma non possono mancare degli oggetti indispensabili per trascorrere al mare una giornata in puro relax.

Noi di CheDonna.it vi diamo alcuni consigli su cosa mettere nella borsa del mare, così da non dimenticare nulla e non solo e come averla sempre in ordine.

Cosa mettere nella borsa mare: segui i nostri consigli

Per molte donne non è così importante acquistare ogni anno la borsa più trend del momento, ma è opportuno avere tutto il necessario per trascorrere una giornata al mare in puro relax.

Ci sono degli oggetti che sono indispensabili al mare, che ogni donna non può farne al meno, scopriamo. La lista che vi suggeriamo riguarda dall’outfit da indossare in spiaggia e i prodotti di cosmesi per la pelle e capelli.

1-Cappello in paglia: è sempre utile per proteggersi dal sole, magari di un colore neutro così che si abbini a ogni costume. Magari potete personalizzarlo con delle fasce colorate che si abbinino al costume.

2- Fascia per capelli: così non avrete quei fastidiosi capelli davanti al sole, garantendo una tintarella tranquilla, senza avere i capelli svolazzanti.

3- Occhiali da sole: un accessorio indispensabile, proteggono gli occhi dai raggi solari. Non dimenticate la custodia così da riporle se non li desiderate più. Magari potete comprarne un paio low cost per non rovinarli con la salsedine e sabbia, l’importante che sia polarizzate.

4-Spazzola ed elastici: la spazzola o pettine utile per curare i capelli anche in spiaggia. Non dimenticate un elastico o molletta per raccogliere se avete i capelli lunghi.

5-Pareo o un poncho: accessori jolly, perfetto come copricostume.

6-Salviette imbevute e gel igienizzante mani: le salviettine imbevute sono sempre utili, magari per pulire le mani prima e dopo aver mangiato. Il gel igienizzante mani per disinfettare le mani.

7- Protezione solare: dovrete averne una per il corpo e una per il viso. Non dimenticate mai di applicarla è indispensabile per garantire una tintarella perfetta e duratura. Oltre alla protezione, sarebbe utile uno spray rinfrescante con base acquosa da spruzzare di tanto in tanto mentre si cerca di ottenere la tintarella perfetta. Mettete nella borsa anche anche uno spray protettivo per capelli così da non seccarli a contatto con salsedine e sole.

8- Bottiglina di acqua: non deve mai mancare, soprattutto in estate, quando le temperature sono molto alte. Si consigli di acqua naturale, magari dovete sciogliere una farmaco effervescente o un pò zucchero se avete un’abbassamento di pressione.

9-Borsello con accessori indispensabili: mettete sempre qualche assorbente anche se non avete il ciclo mestruale è meglio non trovarsi sprovviste. Non dimenticate le salviettine intime e qualche compressa per eventuali dolori, tipici come il mal di testa e dolori addominali.

10-Telo mare: da poggiare sulla sabbia o sul lettino. Preferite quelli in microfibra, che non ingombrano nella borsa.

11- Passatempo: un libro, un mazzo di carte, un cruciverba, insomma qualcosa da fare se non avete voglia di chiacchierare con nessuno. Magari anche gli auricolari per lo Smartphone o qualsiasi altro dispositivo senza disturbare i vicini.

Infine per questa estate 2020, non dimenticate la mascherina, perchè è obbligatoria indossarla nei luoghi chiusi, magari dovete andare al bar a prendervi qualcosa di fresco.