Cosa ti rende irresistibile in base al tuo segno zodiacale

Scopri qual è la caratteristica che, tra tutte, ti rende assolutamente irresistibile. Il parere delle stelle segno per segno.

Ognuno di noi ha delle caratteristiche personali che nel corso della vita tendono a trasformarsi con noi e che, tutte insieme, danno vita a ciò che siamo e a come appariamo a chi ci circonda. Oltre all’aspetto fisico siamo infatti fatte di movenze, modi di parlare, di atteggiarsi e di ragionare. Tutti particolari che possono renderci più o meno interessanti agli occhi degli altri. Il nostro modo di essere è anche quello che, può renderci irresistibili.

Ciò è legato non solo al carattere ma anche ad altri particolari importanti tra i quali rientra anche l’influenza delle stelle. Per questo motivo, oggi scopriremo insieme cosa ci rende irresistibili in base al nostro segno zodiacale. Un aspetto che può aiutarci a capirci meglio e a comprendere ciò che agli altri arriva di noi e del nostro modo di fare.

Astrologia: cosa ci rende irresistibili agli occhi di chi ci osserva

Ariete – Il tuo essere travolgente

Se c’è una cosa che non si può proprio non notare di te è la tua forza vitale. Cosa che finisce con il travolgere tutti, rendendoti a tuo modo irresistibile. Come ci può opporre, infatti, davanti alla tua voglia di fare e all’energia che metti in tutto quello che fa? Chiunque ti conosca o ti incontri anche solo per caso, si sentirà sempre travolto e trascinato al punto da sentirsi dapprima disorientato e via via sempre più coinvolto dai tuoi modi di fare. Perché se è vero che a volte puoi risultare troppo energica, al punto da apparire esagerata, è anche vero che con il tuo modo di essere riesci sempre ad incantare tutti e ad invogliare a fare sempre di più. Cosa che tu fai già di tuo praticamente in ogni momento.

Toro – La serenità che trasmetti



Chiunque ti incontri sulla sua strada non può che sentirsi improvvisamente rilassato dalla tua presenza. Ciò si deve ai tuoi modi di fare che, in quanto nativa del segno zodiacale del Toro, risultano sempre composti, garbati e mai fuori luogo. Il tuo modo di esprimerti infonde sempre tranquillità e le decisioni che prendi sono sempre degne della fiducia di chi ti sta accanto. Tutto il tuo essere esprime un’insieme di sensazioni positive che, insieme, ti rendono irresistibile. Cosa che si evince dal numero di persone che ti circondano e che vorrebbero ruotare nella tua orbita. E tutto nonostante questo sia un lusso che di norma concedi solo a pochi eletti. Gli stessi che conoscendoti meglio possono apprezzare ancora di più il tuo modo di essere, al quale si uniscono anche manifestazioni d’affetto importanti. Insomma, essere semplicemente quella che sei fa di te una persona che tutti vorrebbero frequentare.

Gemelli – Il tuo essere imprevedibile

Semplicità, allegria, generosità, follia… queste sono solo alcune delle caratteristiche che fanno di te una persona davvero speciale e sempre in grado di attirare gli altri anche semplicemente con un saluto. A renderti decisamente irresistibile, si aggiunge però il tuo essere imprevedibile. Non sapere mai cosa penserai o come agirai, incuriosisce gli altri al punto da non poterti staccare gli occhi di dosso. Se a ciò unisce la tua capacità di intrattenere chiunque ti capiti di incontrare è facile capire perché sei sempre circondata da amici e da conoscenti che sembrano non avere occhi che per te. Dopotutto sei da sempre in grado di gestire il tuo essere duale così come la tua capacità di stare bene in ogni situazione. Essere naturale è ciò che ti riesce meglio e anche quel che più piace a chi ti circonda. Perché anche se non si sa mai cosa aspettarsi ci si può sempre augurare di conoscerti abbastanza da sapere di non avere mai brutte sorprese.

Cancro – La tua dolcezza

Per te che sei da sempre una che sa come trattare con gli altri, la dolcezza è senza alcun dubbio ciò che ti rende irresistibile. Nonostante tu abbia anche un caratterino non da poco e tale da arrivare a dare di matto per cose di poco conto, agli altri resta sempre impressa la tua parte più dolce. E questo fa si che si ti sia sempre (o quasi) perdonata ogni cosa. Un beneficio non da poco e del quale a volte tendi persino ad approfittarti. Il tuo modo di essere, però, fa star bene chi ti circonda. Perché con i tuoi modi e le tue parole sai sempre come far sentire speciali gli altri, come dar loro amore e come renderti speciale ed insostituibile ai loro occhi. Cose che tutte insieme fanno di te una persona speciale e che tutti amano poter avere accanto in ogni momento della loro esistenza.

Leone – Il tuo essere solare

Se c’è una cosa che gli altri amano di te e che ti rende irresistibile, questa è il tuo essere una persona solare. Quando ti avvicini agli altri, infatti, sai sempre cosa dire e come muoverti per catturare le loro attenzioni e le dovute simpatie. Amando brillare, ti poni naturalmente al centro dell’attenzione e ciò fa di te una persona che gli altri si trovano spesso a notare e a volte persino ad ammirare. Sebbene i tuoi modi di fare nascondano spesso un secondo fine, agli altri appari sempre genuina e spontanea. E questo accresce il fascino che riesci ad avere su chi ti sta intorno. Un fascino che fa di te la persona alla quale rivolgersi in caso di dubbi. Persona che tutti vorrebbero al proprio fianco. Dopotutto, il tuo essere propositiva ti rende una persona gradevole ed in grado di invogliare gli altri a fare e a tirar fuori il meglio di se.

Vergine – La tua schiettezza

Una delle caratteristiche che più ti contraddistinguono, in quanto nativa del segno zodiacale della Vergine, è quella di dire sempre quello che pensi. Che tu lo faccia usando le parole o con un semplice sguardo, gli altri hanno sempre l’impressione di poter cogliere quello che stai pensando. Per questo motivo, si sentono attratti da te e affascinati dalla sicurezza con la quale esponi i tuoi pensieri senza mai preoccuparti di cosa potrebbe dire chi ti circonda. E sebbene ogni tanto i tuoi modi siano così diretti da aver bisogno di un minimo di moderazione, l’immagine che dai quando si ha a che fare con te è quella di una persona affidabile e sulla quale si può sempre contare. Dopotutto sei la prima a far si che la parola data sia sempre mantenuta. E il modo in cui lo fai ti dona un certo carisma che unito a tutto il resto promuove il tuo fascino. Motivo per cui capita spesso che in tanti ti chiedano consigli o aiuti di tipo pratico, certi di avere in risposta solo la verità.

