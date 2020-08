Dieta detox con l’avocado: proprietà, benefici e ricette

Mangiare avocado non è soltanto una moda o un piacere, la dieta detox con l’avocado è ideale in ogni periodo dell’anno ed è ottimo

All’interno di una dieta detox efficace, l’apporto dell’avocado non deve mancare, per tutte una serie di motivi. Intanto perché si tratta di un frutto completo, adatto anche alla preparazione di molte ricette. E poi perché ha moltissimi benefici per la nostra salute.

L’avocado aumenta il senso di sazietà e quindi riduce l’appetito. Lo hanno dimostrato, anche nel recente passato, diversi studi specifici che hanno stabilito un dato chiaro. Integrando l’avocado nella nostra dieta potremo sentirci meno affamati e quindi di fatto impediremo il consumo di alimenti ad alto contenuto di zucchero e sale.

Inoltre l’avocado è ricco di acidi grassi monoinsaturi che hanno la funzione di ridurre il colesterolo. e migliora i livelli di colesterolo buono nel sangue. Allo stesso modo aumenta l’assunzione di vegetali, frutta, grassi sani e fibre alimentari che servono a ridurre la circonferenza della vita e più in generale fanno stare bene.

Infine l’olio di avocado e i semi oltre slla buccia hanno potenti proprietà antiossidanti che aiutano a correggere il metabolismo corretto e proteggono il cuore. Gli antiossidanti e l’acido oleico dell’avocado contribuiscono a ridurre il rischio di malattie cardiache, insufficienza renale e obesità.

Dieta detox con l’avocado, due ricette

Con l’avocado possiamo preparare tante buonissime ricette light per rimanere sempre in forma. Eccone due, partendo da un’insalata di pollo e avocado (205 calorie per porzione)

1 avocado maturo

500 grammi di petto di pollo

1 mango maturo

succo di limone

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Tagliate il petto di pollo a bocconcini, poi versate un filo di olio in una padella antiaderente e mettete a rosolare il pollo. Lasciatelo andare fino a che non rimane bello morbido ma croccante-

Togliete la buccia all’avocado, poi tagliatelo a cubetti e fate lo stesso con il mango.

In una ciotola unite il pollo, l’avocado e il mango, condite con olio, sale, pepe e una spruzzata di limone. Mescolate bene e consumate questa insalata tiepida o fredda.

Riso integrale con avocado

1 avocado

1 tazza di riso integrale

800 ml di acqua

succo di mezzo limone

4 cucchiaini di salsa di soia

150 g di tonno al naturale

pepe bianco

Mettete a cuocere il riso nell’acqua e mentre cuoce preparate l’avocado. Sbucciatelo, privatelo del nocciolo e tagliate la polpa a quadretti. Poi fatelo marinare nel succo di limone.

Quando il riso è cotto, mettetelo nei piatti e conditelo con la salsa di soia, poi aggiungete il tonno al naturale già sgocciolato e mescolate bene. Aggiungete i pezzetti di avocado marinati nel limone, quindi una macinata di pepe fresco e servite.