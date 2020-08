Una fetta di carne prende vita, il video fa un milione di views

Va a prendere la carne da mettere sul fuoco e nota che si muove come se avesse preso vita. Filma tutto, il video è da non crederci.

Questo video è stato pubblicato da un internauta malese che non riusciva a credere ai suoi occhi: una bistecca che si muoveva e si contorceva sotto i suoi occhi. Non si tratta di un fake, è tutto vero e la spiegazione è piuttosto semplice.

Il video della bistecca che prende vita fa un milione di views

Ecco il video più discusso e più visto degli ultimi tempi. E’ stato messo in rete a fine Luglio e da allora ha letteralmente spopolato, vi avvertiamo che non è adatto a chi non possiede uno stomaco forte, vi potrebbe far passare la voglia di mangiare la carne per un pò.

Se la curiosità vince su tutto, godetevi i video di Tero, un’illustratrice di Temerloh, in Malesia e della sua grande fetta di carne fresca che inizia a muoversi quando tocca il tagliere, come se volesse ribellarsi di finire sulla griglia.

La ragazza ha raccontato di essere rimasta molto sorpresa da questo spettacolo. Lei e sua madre stavano preparando una cena speciale in occasione della “Id al-adha”, una festività islamica che si onora il 30 giugno.

La madre della ragazza è tra coloro che non posseggono la fortuna di avere uno stomaco di ferro e da quel giorno si rifiuta di cucinare carne, ha scritto Tero su Twitter.

Le immagini effettivamente fanno abbastanza rabbrividire. Ma come è possibile che una fetta di carne prenda vita? La spiegazione è piuttosto semplice, è per via delle terminazioni nervose. Vi hanno mai raccontato la storia del gallo che correva dopo essere stato decapitato? non è una leggenda metropolitana, succede davvero e più di frequente di quanto si possa pensare. Nel caso specifico la carne è particolarmente fresca ed è possibile che le terminazioni nervose si riattivano sotto un qualsiasi stimolo, come una leggera pressione.

Queste immagini hanno fatto il giro del web superando il milione di visualizzazioni su Twitter e la notizia è stata riportata dai maggiori magazine di tutto il mondo, che dire, un vero record. Ecco il video: