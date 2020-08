Scopri quali sono i segni zodiacali che sanno dare sempre il consiglio giusto e quali, invece, è preferibile non ascoltare.

Quando ci si relaziona con gli altri si cerca spesso e volentieri di carpire anche ciò che pensano di noi e dei problemi dei quali decidiamo di parlare. Spesso, infatti, avere un confronto con qualcuno è un buon modo per chiarirsi su alcune cose e per capire come muoversi in caso di dubbi. Certo, non sempre è facile capire di chi è bene fidarsi perché a volte ci sono persone che pur volendo dire la loro si dimostrano incapaci di comprendere le dinamiche di certe storie.

Tuttavia esistono anche persone la cui sensibilità è così spiccata da riuscire a percepire determinati fenomeni. Si tratta di persone che quando danno un consiglio lo fanno nel modo corretto e che pertanto sarebbe utile prendere in considerazione. Un aspetto che per molti aspetti è influenzato dalle stelle. Per questo motivo, oggi ci baseremo sui segni zodiacali per capire quali sono degli ottimi consiglieri e quali, invece, non lo sono affatto. Un modo come un altro per capire da chi è bene cogliere i suggerimenti al fine di migliorare la propria vita.

I segni zodiacali che sono degli ottimi consiglieri e quelli che non lo sono affatto

Ariete – Quelli che sanno dare soli consigli di tipo pratico

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete non conoscono bene le persone e quando si trovano a dargli dei consigli lo fanno sopratutto pensando a se stessi. Per questo motivo, a meno che non si tratti di consigli di tipo pratico è preferibile non ascoltarli molto. Il rischio è infatti quello di muovere passi falsi, scegliendo strade poco adatte al proprio modo di essere. Aspetto del quale i nativi del segno non riescono a preoccuparsi quanto dovrebbero e tutto perché troppo presi con le loro storie per preoccuparsi degli altri. Molto meglio raccontarsi e sentire il loro punto di vista, senza farne però un esempio da seguire. Anche loro, dopotutto, agirebbero nello stesso identico modo.

Toro – Quelli che sanno dare consigli sensati

I nativi del Toro hanno un animo riflessivo che li aiuta ad essere più in grado di comprendere gli altri più di quanto non sembri. Il loro modo di pensare li spinge infatti ad accorgersi di particolari che ad altri potrebbero sfuggire e che, in fase di consigli possono tornare utili. Detto ciò, non sono sempre attenti a dare quelli giusti, motivo per cui è sempre meglio prestare attenzione a cosa dicono e stabilire se ci si ritrova nelle loro parole. Se ciò avviene, molto probabilmente si è davanti ad un consiglio giusto. Altrimenti è meglio prendere il tutto come un parere personale e andare oltre. Ciò che conta è mostrarsi sempre felici di ascoltarli perché su questo aspetto sanno essere parecchio permalosi.

Gemelli – Quelli che non danno quasi mai buoni consigli

I nati sotto il segno dei Gemelli sono famosi per essere dei segni duali. Ciò fa si che il loro umore cambi di continuo e di conseguenza anche le modalità con si approcciano agli altri. Quando sono in fase positiva possono avere la voglia e la pazienza di ascoltare, spingendosi addirittura al punto da dare consigli interessanti. Se le cose gli girano male, però, il rischio è quello di essere portati fuori strada. È quindi preferibile non prendere mai alla lettera quanto viene detto da loro e cogliere il tutto come un semplice punto su cui riflettere. In questo modo si eviterà di commettere errori grossolani ma in grado di portare a percorrere strade poco idonee.

Cancro – Quelli che non danno ottimi consigli

Sebbene ci sia da dire che si impegnano a dovere, i nativi del Cancro non rientrano tra i migliori consiglieri. Ciò dipende dal fatto che troppo presi da se stessi finiscono con l’avere una visione limitata delle cose. Cosa che li porta a dare consigli che potrebbero essere perfetti per loro ma che non è detto funzionino per gli altri. Inoltre, quando si sentono particolarmente coinvolti agiscono come se fossero davvero i diretti interessati. E nel farlo finiscono con l’essere troppo emotivi. Per questo motivo è meglio parlare con loro per sfogarsi e condividere i propri pensieri piuttosto che in cerca di consigli. Questi ultimi, infatti, difficilmente saranno applicabili per il proprio vissuto.

Leone – Quelli che danno consigli distratti

I nati sotto il segno zodiacale del Leone cercano sempre di fare del proprio meglio. Dare consigli affidabili, però, non è il loro forte. Sempre attenti a stare al centro dell’attenzione, non sono mai abbastanza concentrati sugli altri da poter dare pareri chiari. Questi risulterebbero infatti un po’ troppo distratti. Inoltre, ascoltare problemi e aiutare a risolverli non è una cosa che gli riesce bene. Certo, sanno esserci e dare un sostegno emotivo ma è meglio non chiedere loro altri sforzi. Affidarsi ad un parere che sarebbe adatto a loro e non a chi ne è davvero bisogno finirebbe con il complicare tutto. Per ottenere consigli davvero validi ed in grado di migliorare la vita è meglio affidarsi a quei segni che hanno il dono di comprendere e cogliere sempre il punto della situazione.

Vergine – Quelli che danno pessimi consigli

Se c’è qualcuno da cui è meglio non accettare consigli, questi sono i nativi della Vergine. La loro visuale negativa e spesso distorta della realtà li porta infatti a percepire le cose nel modo sbagliato. E tutto con risultati davvero improponibili. Ascoltare i loro consigli significa infatti correre il rischio di trovarsi in situazioni anche peggiori e tutto perché si finirebbe con il farsi influenzare dal loro punto di vista, sempre pronto a cogliere ciò che non va e mai il contrario. Molto meglio appoggiarsi a loro per problemi di tipo pratico e fidarsi della loro capacità di risolvere imprevisti dell’ultimo secondo. È un aiuto molto utile e che non rischia di compromettere le cose.

