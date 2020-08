Quello dei piedi che si addormentano è un fenomeno piuttosto frequente. Cause e rimedi e situazioni in cui è il caso di preoccuparsi.

A tutti è capitato almeno una volta (e sicuramente anche di più) di avere la fastidiosa sensazione dei piedi addormentati. Una sensazione che, come quella dei piedi gonfi, può causare diversi disagi. Spesso avviene quando ci si alza, a volte quando ci si sveglia nel cuore della notte e in altri casi senza un’apparente causa. Quel che è sempre valido è che si tratta di una condizione anomala quanto fastidiosa, specie fin quando non si riprende del tutto.

Questo fenomeno che ha il nome di parestesia, nel tempo ha avuto diverse spiegazioni. Scopriamo le più note e come rimediare quando uno o entrambi i piedi si addormentano.

Piedi addormentati: le cause

Un tempo si pensava che l’improvviso torpore ad un piede o ad entrambi fosse causa di cattiva circolazione. In realtà le cause sono diverse e vanno dalle più blande, come ad esempio la compressione di un nervo che porta all’addormentamento degli arti a problemi più importanti come il diabete o la sclerosi multipla. Andando alle cause più comuni, queste sono:

Calzature strette

Attività fisica troppo intensa

Obesità

Compressione di un nervo

Posizione sbagliata

Postura errata

Niente paura, però, i piedi che si addormentano ogni tanto sono da considerarsi un fatto più che normale. L’unica situazione in cui è meglio prestare attenzione al fenomeno è quando questo si presenta frequentemente e tende a durare più del dovuto che in genere è stimato in pochi minuti.

In tal caso i motivi possono infatti essere di tipo medico:

Infiammazioni locali

Problemi ormonali

Tendinite

Malattie vascolari

Neuropatie

In genere, quando un piede si addormenta si possono avere sintomi correlati come pizzicore, scarsa sensibilità, difficoltà a deambulare, bruciore, dolore, prurito e, in alcuni casi, dolore.

In caso di dubbi è sempre meglio chiedere un parere al proprio medico curante in modo da tranquillizzarsi o da effettuare gli esami necessari a scoprirne cause di tipo medico.

Come far “risvegliare” i piedi che si addormentano

Ora che abbiamo capito quali sono le cause, può essere utile trovare una soluzione per arginare il problema quando si verifica. Ecco quindi alcune dritte su come trattare un piede che si addormenta.

Massaggiare la zona addormentata

Muovere il piede (o entrambi) effettuando dei movimenti circolatori e delle lievi pressioni

Premere leggermente con le mani nelle zone che formicolano di più

Cambiare posizione

Eliminare qualsiasi compressione nella zona

In questo modo anche questo fenomeno potrà essere risolto in poco tempo, evitando che rappresenti un problema. Cosa che funzionerà ancor di più, imparando a riconoscere le situazioni in cui si verifica la parestesia per evitare di ripeterle in futuro.