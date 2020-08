La rivelazione di Vladimir Luxuria: “Francesca Pascale soffrì molto”

Vladimir Luxuria e Francesca Pascale si sono sentite e Vladi può giurare che ora alla ex di Berlusconi non manca niente.

Vladimir Luxuria e Francesca Pascale sono entrambe attiviste per la comunità LGBT+. Per questo motivo, e forse anche perché legate da altri interessi in comune, le due sarebbero molto vicine, tanto da confidarsi l’un l’altra le proprie pene d’amore.

Non stupisce quindi che Vladimir Luxuria, 55 anni, sia stata una delle prime a essere informata su come stiano davvero le cose tra Francesca Pascale e Paola Turci, la nuova coppia (non ancora ufficialmente confermata) che ha fatto impazzire il gossip italiano negli scorsi giorni.

Tra l’altro, Vladimir è anche in possesso di un’informazione che era un po’ sulla bocca di tutti ma che nessuno osava dare per certa prima d’ora: ha deciso di rivelarla in una lunga intervista al settimanale Oggi.

Vladimir Luxuria: “Con Paola Turci oggi Francesca Pascale è felice”

Quando si sono separati, Silvio Berlusconi ha versato alla sua compagna Francesca una somma stratosferica, trattandola a tutti gli effetti come una moglie anche se a livello legale – almeno ufficialmente – i due non hanno mai stretto un vincolo matrimoniale.

I motivi di questo “trattamento principesco”, secondo il pensiero comune, affondavano le radici nel rapporto di profondo affetto e di reciproca stima tra i due ex innamorati e, soprattutto, nella gratitudine del Cavaliere nei confronti della donna che ha trascorso gran parte della sua giovinezza accanto a lui.

Le rivelazioni di Vladimir Luxuria però gettano una luce del tutto diversa sull’enorme buonuscita versata da Silvio Berlusconi nei conti personali di Francesca Pascale.

A quanto pare, infatti, Francesca Pascale e Silvio Berlusconi non avrebbero tranquillamente veleggiato (anche se con la dovuta tristezza) verso una separazione consensuale. Non era il sentimento a essere venuto meno, era piuttosto il desiderio del Cavaliere a essersi spostato verso una donna più giovane.

Secondo la versione fornita da Luxuria, infatti, tra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi si sarebbe allungata l’ombra del tradimento: il Cavaliere avrebbe cominciato la relazione con l’attuale fidanzata, Marta, mentre non si era ancora conclusa quella con la Pascale.

Francesca naturalmente non ha avrebbe potuto tollerare una simile situazione e Berlusconi ha preferito rompere con lei “comprando” il suo silenzio, il più velocemente possibile.

È probabile perciò che siano stati il senso di colpa e la prudenza a contribuire in maniera importante alla generosità di Silvio Berlusconi nei confronti di Francesca Pascale che oggi, almeno stando a quanto ha dichiarato Luxuria, è molto felice.

“Dopo essere stata tradita e lasciata da Silvio Berlusconi per la sua ultima fiamma, Marta Fascina, Francesca aveva sofferto molto. Questo suo nuovo amore le ha ridato la serenità, e io le ho fatto gli auguri” ha spiegato Vladimir.

Non ci sarebbe da fare altro che stappare lo champagne e augurare tutte le gioie possibili a Paola e Francesca, eppure c’è qualcosa che ancora non quadra.

Appena un anno e mezzo fa, sul finire del 2018, Paola Turci aveva affermato di essere eterosessuale e si era anche molto lamentata dell’interesse dei media in merito all’orientamento sessuale delle persone famose.

“Sarebbe anche arrivato il momento che i giornalisti, i media, la smettessero di affibbiare la definizione “gay” o “lesbica” a qualcuno per poi farci i titoli di copertina dei giornali. […] Uno pensa che se ti dicono “lesbica” ti offendono, questo mi da tantissimo fastidio. […] Se io mi fidanzassi con una donna andrei in giro per strada, non mi nasconderei in casa. Questo è un po’ il concetto, ma purtroppo mi piacciono gli uomini”.

Ci sono a questo punto solo due possibilità: o l’amore tra Francesca Pascale e Paola Turci, immortalato dai paparazzi in Salento, è assolutamente genuino e la Turci ha cambiato idea rispetto al 2018, oppure le affermazioni d Vladimir Luxuria sono false e servono soltanto ad aumentare l’attenzione mediatica sulla coppia. Si tratterebbe di un colpo davvero bassissimo della Luxuria nei confronti della sua amica Francesca, dal momento che proprio l’attenzione mediatica mette chiaramente Paola Turci a disagio.

Tra l’altro alla Turci nel coro degli anni sono stati attribuiti diversi flirt, tutti con colleghe musicista: da Marina Rei a Carmen Consoli passando per la grande amica Fiorella Mannoia.

Non resta che aspettare gli ulteriori sviluppi di quello che sembra delinearsi come uno dei più interessanti filoni di gossip dell’estate 2020 per scoprire se la bella Francesca ha fatto davvero cambiare idea a Paola Turci.