Uomini e Donne, la De Filippi alla ricerca di una tronista trans: il gossip

Maria De Filippi, secondo il portale Very Inutil People, avrebbe scelto come nuova tronista di Uomini e Donne una donna transessuale.

Maria De Filippi, insieme ai membri della sua redazione, è a lavoro per formare il nuovo cast di Uomini e Donne. Manca poco alle registrazioni e per questo motivo non stupisce che in rete inizino a spuntare le prime indiscrezioni riguardanti i nuovi volti del Trono Classico. Oltre a quelli comunicati in rete negli scorsi giorni attraverso l’account ufficiale del programma, il portale web Very Inutil People ha rivelato che la redazione e la conduttrice avrebbero intenzione di introdurre una grossa novità all’interno del programma. Quale? Quella di scegliere una donna transessuale come una dei nuovi tronisti del dating show.

Maria De Filippi chiama una donna transessuale come tronista? La notizia, almeno per il momento, resta una voce di corridoio e non è stata confermata ufficialmente, mentre è certa la presenza di due 2 dei tre potenziali tronisti scelti dalla redazione. Sicuramente, qualora dovesse rivelarsi vera, sarebbe decisamente un bel passo avanti. Un altro segno di inclusività da parte della padrona di casa.

Trono Classico: chi sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne

Come anticipato, manca sempre poco alla prima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne e non poi così difficile fare il quadro della situazione prima che il programma abbia iniziato.

Oltre ai tre aspiranti tronisti presentati sui social del programma di Maria De Filippi, dove il pubblico dovrà sceglierne soltanto due da portare in studio mentre l’altro rimarrà a casa a seguire la trasmissione, è spuntato anche il nome di Alessandro Basciano come nuovo protagonista del Trono Classico. Nome che già sta facendo impazzire gli utenti della rete, che fin dal suo primo ingresso negli studi Elios di Roma hanno fatto il tifo per lui.

L’ultimo nome, quello legato all’universo femminile, dovrebbe quindi appartenere alla ragazza transessuale di cui ancora non si conosce il nome, ma la redazione avrebbe contattato più di un profilo per questo ruolo.

Non ci resta che attendere ancora un po’ per scoprire chi sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne, visto che le registrazioni sono dietro l’angolo.