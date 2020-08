Jessica Melena incanta su Instagram: il commento di Ciro Immobile

Ciro Immobile e Jessica Melena si godono qualche giorno in vacanza sull’isola di Capri. La giovane moglie del bomber si concede uno scatto bollente in bikini, l’attaccante commenta sotto la foto.

Immobile e consorte stanno trascorrendo qualche settimana di vacanza sull’isola di Capri. Le testimonianze social della coppia sono innumerevoli fra balletti suadenti, coccole e complicità in barca. King Ciro, come ormai sono soliti chiamarlo i tifosi biancocelesti dopo la vittoria della Scarpa d’Oro, si rilassa dopo aver concluso una stagione da incorniciare con la Lazio: approdo in Champions League, classifica cannonieri vinta e Scarpa d’Oro in bacheca. Senza contare la Supercoppa Italiana portata a casa con i biancocelesti.

Al fianco del bomber, la moglie, Jessica Melena, che lo ha sempre sostenuto e supportato. In campo e fuori. Loro, infatti, hanno messo su una gran bella famiglia: il rapporto con i figli piccoli è commovente ed anche la fiamma tra loro due non si è mai spenta.

Jessica Melena, foto sensuale a Capri: lady Immobile spiazza i fan, il commento del marito

Lo dimostrano gli atteggiamenti complici che mostrano, talvolta, anche su Instagram. Jessica è più propensa, rispetto al consorte, nel pubblicare foto e video. Il fisico di lady Immobile è impeccabile, per questo i fan apprezzano questo slancio di condivisione che permette loro di entrare – con garbo e pacatezza – in modo parziale nelle loro vite.

I momenti in barca sono teneri e gioviali: risate, coccole e spensieratezza. Spazio anche per qualche scatto frivolo e leggermente sensuale: Jessica Melena si lascia andare in una posa conturbante che mette in mostra le proprie grazie. Il bikini rosa esalta le forme della giovane. Al punto che nemmeno il marito, pur essendo uno sportivo sobrio e navigato, quindi abituato al glamour e alla bellezza, può resistere.

Immancabile, infatti, il commento del bomber: “A bonazza”, si erge fra la moltitudine di apprezzamenti e lusinghe alla vertiginosa 30enne. L’attaccante laziale ha tradotto, in poche parole, il pensiero di molti: come si suol dire, tra moglie e marito non mettere il dito, meglio mettere il like. Cosa che hanno fatto in moltissimi. Più di 78mila followers. Guardando la foto, non è difficile capire il perché.

Visualizza questo post su Instagram ☀️ Un post condiviso da jessica Melena (@jessicamelena) in data: 13 Ago 2020 alle ore 2:36 PDT

SULLO STESSO ARGOMENTO: Jessica Melena | 30 e…lode, foto da urlo per il compleanno