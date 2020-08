Crostata di fichi e semifreddo al cuore di fico: 2 facili dessert

La bella stagione porta con se la bellezza dei fichi. Oggi vi proponiamo due preparazione semplicissimi da presentare come dessert: crostata di fichi e semifreddo al cuore di fico.

Moltissime sono le proprietà del fico e diverse sono le sue componenti come il fosforo, il calcio e le vitamine A, B, e C. Il fico è un frutto estivo, reperibile maggiormente a luglio e ad agosto. Ottimo alleato non solo per la salute ma anche per la cura della pelle e dei capelli.

Il fico è una pianta xerofila proveniente da zone nelle quali il clima è temperato. Appartiene alla famiglia delle Moraceae. Possiede valori nutrizionali come proteine, grassi, carboidrati, fibra, sodio, potassio, ferro, calcio, fosforo, magnesio, zinco, rame, manganese, e vitamina A, B e C.

Il fico è un ottimo lassativo per chi è solito soffrire di stipsi, è molto nutriente, digeribile e tanto dolce ma non possiede le tante calorie che pensiamo, anzi! In quanto ad apporto calorico, rientra nella categoria di tutti gli altri comuni frutti; è ricco di fibre, di calcio e di antiossidanti, ottimo per ossa e denti, aiuta il sistema immunitario, tiene sotto controllo la glicemia e previene la pressione alta.

Dicevamo infatti che i fichi sono molto buoni per la cura della pelle perché sono veramente ricchissimi di sostanze nutritive che fanno bene all’epidermide, come la vitamina B e C, il fosforo e alcuni sali minerali come il magnesio e il calcio. Queste sostanze fondamentali per la nostra pelle, per rafforzarla e per conferire un effetto anti-age.

Possibile anche curare l’acne grazie al fico. Si può infatti applicare sul viso un purè di fichi freschi e lasciarlo agire 10 minuti. Il fico contiene degli enzimi che permettono un reale miglioramento dello stato di acne.

Per nutrire la pelle da dentro verso fuori basta prendere 4 fichi e, aggiungendo un cucchiaio di yogurt bianco, si può mescolare il tutto e tenere in posa sul viso per 15 minuti. Risciacquare poi con acqua tiepida. Se non avete il fico fresco, potete mettere in posa i fichi secchi. Dovrete metterli prima a bagno per una notte e utilizzarli il giorno dopo per il trattamento.

Possiamo anche fare uno scrub e si può ottenere con un cucchiaio di zucchero a velo, 2 cucchiai di succo d’arancia, 2 cucchiai di pasta di fichi e 6 gocce di olio extra vergine di oliva. Mescolare poi il tutto e massaggiare vigorosamente sul viso, ottimo scrub grazie alla presenza dei semini e degli enzimi che contiene il fico, riesce a rimuovere così la pelle secca, lo zucchero aggiunto nella preparazione lucida inoltre la pelle.

Anche come esfoliante è davvero efficace. in questo caso dovremmo utilizzare la pelle del fico quindi dovremmo lavare bene il fico e passare la parte interna sul nostro viso strofinandola.

Può idratare le labbra, basta applicare un po’ di pasta di fico sulle labbra. Il fico stringe i pori e controlla il sebo in eccesso, ideale per chi soffre di pelle grassa.

Per i capelli, le sostanze contenute nel fico rinforzano il cuoio capelluto, districano i capelli senza renderli pesanti; rende i capelli siano idratati, lucidi e facili da gestire e pettinare. L’olio di fico rallenta la comparsa dei capelli bianchi e mantiene il colore naturale dei capelli.

Crostata di fichi

La crostata con fichi freschi è una delle crostate più gustose. La pasta frolla è morbida e si sposa con i fichi freschi in maniera deliziosa. Prelibatezza ad ogni morso!

Potete prepararla con qualsiasi tipologia di fichi, verdi, neri, settembrini.

Potete aggiungere solo fichi freschi nella farcia, senza aggiungere altro, non serve lo zucchero a velo, ne quello normale perché i fichi sono davvero dolcissimi. Scopriamo insieme come preparare questa bontà che potete tranquillamente servire a colazione, a merenda o come dessert se abbinata a palline di gelato sarà un dolce del quale non potrete più fare a meno!

Per la pasta frolla 250 g Farina tipo 2, 1 uovo, 1/2 bustina lievito in polvere per dolci, 50 ml Olio di semi di arachide, 30 ml di bevanda vegetale a scelta senza zuccheri aggiunti (soia, avena, riso ecc..), 1 pizzico di sale, 1 Scorza di limone grattugiata.