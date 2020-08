Ferragosto 2020: come passarlo in base al tuo segno zodiacale

Scopri come trascorrere questo Ferragosto in base al tuo segno zodiacale. Il parere delle stelle segno per segno.

Mancano solo due giorni a Ferragosto e tanta gente non ha ancora deciso come muoversi. Chi per le incertezze lavorative, chi per paura di viaggiare e chi per ristrettezze economiche, in molti si trovano a pensare e ripensare a come vivere al meglio un giorno così speciale e tutto tenendo conto di eventuali problemi e/o impedimenti.

Per fortuna ci si può divertire anche senza fare chissà quali pazzie e a volte basta solo assecondare le proprie voglie per trovare la cosa giusta da fare. Quella in grado di rendere piacevole una giornata, donando relax e nuova energia pronta da spendere. E visto che anche l’influenza delle stelle può far molto in tal senso, oggi scopriremo insieme un modo per trascorrere un Ferragosto piacevole in base al proprio segno zodiacale.

Astrologia: cosa fare a Ferragosto in base al proprio segno zodiacale

Ariete – Una gita con gli amici più cari

Per te che in quanto nata sotto il segno zodiacale dell’Ariete sei amante dell’avventura e di tutto ciò che ti fa sentire viva, la giornata di Ferragosto potrebbe diventare speciale con una bella gita fuori porta da fare con gli amici più cari. Che si tratti di una scampagnata o di una vera e propria escursione, ciò che conta è organizzarsi velocemente e mettersi in azione. In questo modo, ti sentirai più viva che mai ed in grado di gestire la tua vita come non hai mai fatto prima d’ora. Una consapevolezza che ti darà nuova carica e ti farà sentire ricca di energie. Esattamente quelle di cui hai bisogno per trascorrere dei momenti piacevoli con le persone che ami e con le quali ti piace passare del tempo di qualità insieme. Dopotutto, basta ricordare a te e a loro che volere è potere.

Toro – Un pranzo all’aperto

Il buon cibo è da sempre qualcosa in grado di farti sentire bene. Unire un pranzo alla compagnia delle persone che consideri importanti sarà un buon modo per trascorrere al meglio la giornata di Ferragosto. Che sia da te o da qualcuno disposto a trascorrere insieme dei momenti piacevoli, ciò che conta è avere uno spazio aperto, la giusta compagnia e la possibilità di preparare del cibo semplice ma al contempo gustoso. Ti sembrerà di tornare ai giorni della tua infanzia e ciò ti farà sorridere riempiendoti di gioia. Un momento da dedicare totalmente a te stessa e alle persone che più ami e tutto senza doversi sbattere più di tanto. Dopotutto, si sa, a volte le cose più belle sono proprio quelle così semplici da non richiederà chissà quale sforzo.

Gemelli – Una giornata al mare

Il sole è da sempre qualcosa che ti da carica ed energia. Trascorrere una giornata al mare è quindi un buon modo per sentirti più viva che mai. In questo modo non dovrai organizzare quasi niente e ti basterà invitare le persone giuste per una festa improvvisata da vivere tutti insieme. I costumi, del buon cibo e tante risate saranno tutto ciò di cui avrai bisogno per divertirti. E se il mare è troppo lontano? Puoi sempre ripiegare per la piscina o godere del sole in un parco. Magari organizzando un pic nic in costume. Qualcosa che sarà sopra le righe come te e nella quale ti rispecchierai al punto da volerla ripetere anche negli anni a venire. In fondo, si sa che le cose improvvisate a volte sono anche le migliori, no?

Cancro – Una serata in compagnia

Per te che ami prendere la vita con calma, Ferragosto è un giorno da vivere bene ma senza troppa fretta. Alzarsi con calma, godersi la tranquillità della giornata e prepararsi per qualcosa da fare di sera è esattamente ciò che ti serve per rilassarti al punto giusto e per farti godere qualsiasi attività ti verrà in mente. Che si tratti di una cena fuori, di una passeggiata con gli amici o di un momento romantico con la persona che ami, ciò che conta è fare ciò che senti nelle tue corde e che hai davvero voglia di fare. In questo modo ti eviterai tensioni ed inutili malumori, cogliendo il meglio di questa giornata e ricaricandoti al punto da accogliere il giorno successivo con rinnovata energia. Una cosa che ti alletta non poco, vero?

Leone – Una giornata alla SPA

Cosa c’è di meglio di una gita alla SPA durante il Ferragosto. Farsi coccolare è esattamente ciò che ti piace e, in quanto nata sotto il segno zodiacale del Leone, farlo in grande sarà sicuramente più apprezzato. Che si tratti di una grande SPA o di qualcosa di ridotto ma con camera super lusso, ciò che conta per te è sentirti al centro dell’attenzione e delle cure degli altri. Che si tratti di un giorno da condividere in coppia o con le amiche, ciò che conta è quindi prepararsi al meglio e partire. Il resto verrà dopo e sarà sicuramente piacevole. Specie se si sceglierà la compagnia giusta ed in linea con le proprie necessità. Si tratterà sicuramente di un Ferragosto speciale ed in grado di donare un tale senso di relax da farti sentire al top e più viva che mai. Provare per credere.

Vergine – Una cena in famiglia

Quest’anno ti ha così stancata da aver voglia solo di un po’ di relax e la cosa di riflette anche nei tuoi obiettivi per il Ferragosto. Trascorrere la giornata in compagnia degli amici o, ancor meglio, della famiglia, ti farà sentire nella tua comfort zone. E se a ciò si unisce anche del buon cibo il risultato sarà praticamente perfetto. Che si tratti di una cena al ristorante o di una in casa (la tua o quella di qualcun altro, poco importa), il risultato sarà comunque piacevole ed in grado di farti sentire coccolata al punto giusto. In questo modo potrai rigenerarti un po’ e ritrovare in buona parte te stessa. Una cosa della quale hai davvero bisogno per chiudere in bellezza il periodo estivo.

