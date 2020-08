Errori da evitare in cucina, non solo quando cucinate

Ci sono alcuni errori da evitare in cucina, non solo quando vi cimentate a preparare diverse ricette. Scopriamo quali sono leggendo attentamente l’articolo.

In cucina si trascorre la maggior parte del tempo, non solo perchè si prepara la colazione, il pranzo e la cena, ma il più delle volte si consuma anche.

Non tutti sono a conoscenza di alcuni errori che vanno evitati assolutamente, che non riguardano la sola preparazione di diverse ricette. Gli errori sono vari dalla scarsa pulizia della cucina stessa alla scelta sbagliata di ingredienti e utensili.

In cucina bisogna porre la giusta attenzione, non solo sulle quantità degli ingredienti da scegliere, ma anche ai fornelli. Purtroppo ci sono degli errori che capita di fare spesso., scopriamo quali sono così li eviteremo.

Cucina in ordine: primo step da seguire

Spesso tante persone commettono degli errori in cucina, non solo durante la preparazione di diversi piatti. Seguire una ricetta alla perfezione non è così difficile, ma neanche facile, ma non basta per rendere unico il piatto. Prima di cimentarvi in cucina, alla preparazione del piatto che desiderate portare a tavola, è opportuno averla in ordine, con i giusti utensili e accessori necessari per la preparazione.

Scopriamo quali sono gli errori da evitare in cucina, seguendo i nostri consigli.

1- Cucina pulita e ordinata: è sicuramente più funzionale, quindi vi permetterà di potervi muoverli e lavorare senza alcuna difficoltà. In poco tempo riuscite a prendere tutto quello che vi occorre. Immaginate di entrare in cucina e avere barattoli, mestoli e alcune pentola sparse ovunque senza un ordine ben preciso. Se ogni oggetto viene posizionato a caso e non al proprio posto, perderete sicuramente più tempo a cercarle. Non è difficile aver una cucina organizzata e pulita, che sarà sicuramente più funzionale. Accertatevi che le superfici di cottura, il lavandino e il piano da lavoro siano puliti e in ordine. Se non sai come fare, abbiamo dedicato un articolo alla pulizia della cucina, cliccate qui.

2 – Pentole e padelle indispensabili: per cucinare senza ansie serve una batteria completa, composta da pentole e padelle. Sono consigliate sia quelle antiaderenti che in acciaio inox, di dimensioni diversi. Se siete alle prime armi, lasciatevi consigliare da noi sulla guida completa di set di pentole e padelle indispensabili in cucina.

3 – Utensili necessari per la preparazione: sono davvero necessari per la preparazione di diversi piatti, mestoli, coltelli e posate. Se avete un piano da appoggio grande, potete tenere a portata di mano gli utensili così da utilizzarli al momento opportuno. In caso contrario, li ponete nel primo cassetto utile sotto il piano cottura.

4 – Spezie e condimenti in dispensa: . Potete posizionare i barattoli di spezie nel carrellino estraibile, insieme ad aceto e olio. Oppure potete trovare una soluzione migliore, magari a muro. Inoltre scegliete sempre contenitori o barattoli di facile apertura, così da poter aprire anche con una sola mano. non possono mai mancare in cucina per dare sapore e profumo particolare ai vostri piatti . Potete posizionare i barattoli di spezie nel carrellino estraibile, insieme ad aceto e olio. Oppure potete trovare una soluzione migliore, magari a muro. Inoltre scegliete sempre, così da poter aprire anche con una sola mano.

5 – Preparare prima l’occorrente: capire cosa serve per la preparazione delle ricette è indispensabile. In particolar modo se non avete piccoli elettrodomestici a portata di mano, come il frullatore ad immersione e grattugia elettrica è opportuno prepararli in anticipo. Stesso discorso vale per gli utensili, strumenti di misurazione, stoviglie e padelle e pentole.

Errori da evitare durante la preparazione di ricette: secondo step

Lo step successivo alla pulizia e ordine della cucina, è la preparazione delle ricette, scopriamo quali errori da evitare.

1- Condire troppo: durante la preparazione dei piatti non bisogna abbondare nelle quantità, soprattutto con olio e sale. Non si deve esagerare neanche con le spezie, perchè possono coprire il sapore delle pietanze.

2-Bruciare il soffritto: se si lascia per troppo tempo il soffritto di cipolla o aglio con carote si rischia di bruciarlo. Spesso accade quando non si ha tempo e si alza la fiamma per velocizzare la cottura. Per evitare di fare questi controllate spesso e mescolate con un cucchiaio. Fate riscaldare in padella l’olio con carota, sedano e cipolla, la fiamma deve essere bassa, il segreto e far cuocere lentamente.

3-Salare la carne durante la cottura: purtroppo è un abitudine comune. Durante la cottura la carne rilascia succhi e liquidi, ma se si aggiunge il sale li assorbe e la carne si seccherà.

4- Scongelate a temperatura ambiente: i cibi non vanno mai scongelati a temperatura ambiente, in particolar modo la carne. Va posta sempre in frigo per scongelarla, è opportuno seguire delle regole precise per congelare e scongelare gli alimenti in tutta sicurezza.

5-Utilizzare ingredienti di scarsa qualità: può sembrare banale, ma preparare pietanze con ingredienti di bassa qualità è un errore che deve essere assolutamente evitato. La scelta delle materie prime è fondamentale per la buona riuscita della ricetta, in modo da fare felici le vostre papille gustative.

6- Fiamma troppo alta: errore comune a tutte, per velocizzare la cottura, ma il risultato non è sempre buono. Si rischia di bruciare i cibi esternamente, soprattutto la carne, non si potrebbe garantire una cottura omogenea interna. Rispettate sempre la temperatura, ogni cibo ha una sua temperatura di cottura.

7-Non riempire troppo le padella: se utilizzate una padella o pentola che non contiene tutto il cibo, si rischia una cottura non omogenea. Se la padella è troppo piena, non si riuscirà a girare bene.