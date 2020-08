Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono di nuovo ai ferri corti. La sorella minore di Belen è partita senza di lui, dopo una nuova furiosa discussione.

Soltanto ieri il settimanale Chi, che aveva raggiunto la coppia, aveva rassicurato i fan di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che la loro storia d’amore proseguiva a gonfie vele. I due, dopo un periodo di crisi, erano riusciti a chiarire ogni dissapore, ma purtroppo la pace sembra essere durata prima del previsto.

Secondo l’account Instagram della rivista, infatti, i due avrebbero nuovamente litigato. Questa volta la discussione sarebbe stata più pesante del solito, tanto da spingere la sorella minore di Belen Rodriguez a tornare a casa da sola, lasciando il suo, sembrerebbe ancora, compagno da solo in Sardegna.

“Cecilia e Ignazio stanno affrontando un momento molto delicato, il più difficile da quando hanno iniziato ad amarsi nella casa del Grande Fratello Vip” si legge nel lungo post pubblicato dal settimanale che soltanto ieri aveva ufficializzato il loro ritorno di fiamma. “Dopo i primi litigi post quarantena, dove avevano scelto di prendersi una pausa, avevano organizzato le vacanze a Porto Cervo per poi discutere e decidere di trascorrere l’estate da soli. In un secondo momento però lui è corso da lei ed insieme avevano deciso di riprovarci ancora una volta” prosegue l’annuncio sulla nuova crisi di coppia per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

“Martedì sera, mentre si trovavano nella discoteca Just Cavalli di Porto Cervo, lei sente che qualcosa si è rotto, che non è più come prima e per questo motivo decide di andare via da sola” si conclude il comunicato. “Il loro amore sembra essere arrivato ai titoli di coda“.

Ignazio Moser fa una dedica a Cecilia Rodriguez? Il gossip

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, da quando avrebbero litigato martedì sera, sono un po’ spariti dai social. Anche se l’ex sportivo è tornato su Instagram per pubblicare una breve clip di una serata a cui ha preso parte in cui si intravede, ma soprattutto si sente, un’artista chiamato ad intrattenere il pubblico che ha scelto di prendere parte all’evento.

L’artista in questione, nella clip caricata sui social, canta un pezzo che non sembra essere stato scelto a caso da Moser, in quanto è la canzone più famosa di Alan Sorrenti Tu sei l’unica donna per me che recita così: “Dammi il tuo amore e non chiedermi niente, dimmi solo che tu ora hai bisogno di me. Tu sei sempre mia, anche quando io vado via. Tu sei l’unica donna per me”.

Il popolo della rete ha interpretato questo messaggio come una vera e propria dedica per Cecilia Rodriguez, ma chissà se lei è rimasta colpita dalle parole che sembrerebbero esserle state dedicate. La modella, molto probabilmente, ha raggiunto sua sorella Belen, che ha scelto di non tornare con Stefano De Martino, nonostante lui abbia provato a ricucire il loro matrimonio.

Per Belen e Cecilia Rodriguez non sembra essere un bel momento dal punto di vista sentimentale. L’unico membro della famiglia Rodriguez ad aver trovato la serenità in campo amoroso sembra essere Jeremias, che si è fidanzato di recente.