Scopri qual è il tipo di uomo che, nonostante tutto, attrae le donne dello zodiaco. Il parere delle stelle segno per segno.

Ognuno di noi ha una tipologia di persone verso le quali prova una sorta di attrazione non solo fisica ma anche di tipo mentale. Questa non è sempre facile da controllare e a volte non ci si rende conto di provarla. Così, accade di frequente che pur cambiando spesso giro, frequentando amici diversi e cambiando partner, ci si ritrovi con la stessa tipologia di persone. Un aspetto che si verifica in modo particolare sotto l’aspetto sentimentale, dove pur non rendendocene conto, ci troviamo a cercare sempre un tipo di persona, dalla quale sentirsi protette.

E questo avviene ovviamente anche in modo negativo, quando cioè, ad attrarci ci sono caratteristiche tutt’altro che positive. Oggi, quindi, cercheremo di capire qual è il tipo di uomo che attrae le donne dello zodiaco, in modo da aprire gli occhi su quest’aspetto e da imparare a cambiare le cose quando il rischio è che si mettano contro di noi.

L’uomo dal quale sono attratte le donne dello zodiaco

Ariete – L’uomo che sa cosa vuole

Le donne del segno zodiacale dell’Ariete sono forti e impulsive e questo fa si che nella vita si trovino a sentirsi attratte da uomini che dimostrino di avere carattere. Per loro, stare accanto a qualcuno significa poter sempre contare sulla sua presenza, sentirsi protette e sapere che sempre di essere scelte giorno dopo giorno e di non essere in coppia solo perché l’altro si accontenta. Questo le porta a scegliere per se uomini che se il più delle volte riescono effettivamente a gratificarle, in alcuni casi possono risultare troppo accesi. Un aspetto che per le native del segno non è sempre visto in modo positivo, sopratutto perché per carattere desiderano essere sempre quelle in primo piano. Imparare a lavorare su questo aspetto e cercare di scegliere per se uomini forti ma che siano anche in grado di accettare loro modi di fare, spesso sopra le righe, è quindi quanto più gli serve. In questo modo, infatti, le possibilità di dar via ad una relazione in grado di durare saranno molto più forti del solito.

Toro – L’uomo che sa rilassarle

Le donne del Toro sono da sempre attratte da tutto ciò che è casa. Per loro, quindi, un uomo che si dimostri da subito in grado di farle sentire al sicuro, protette e per questo rilassate, è ciò che più conta. Quando si trovano a vivere relazioni con uomini di questo tipo, però, capita spesso di sentirsi come mancanti di qualcosa. Ciò dipende dal loro bisogno innato di vita e di avere accanto qualcuno che, tra le altre cose, sia in grado di farle sentire vive. Così, anche se non riescono a rinunciare a vivere una sorta di comfort zone in amore, dopo un po’ si trovano sempre a rimpiangere un altro tipo di emozioni. Rendersi conto di ciò le potrebbe aiutare a cercare qualcuno che contenga entrambe le caratteristiche di cui hanno bisogno. Qualcuno che pur amando la vita tranquilla sia anche in grado di alcuni colpi di testa, di gesti romantici e di momenti di pura adrenalina da vivere insieme. Solo così le native del segno riusciranno a sentirsi complete e a trovare qualcuno che sia in grado di non fargli mai rimpiangere nulla.

Gemelli – L’uomo che sa farle ridere

Le nate sotto il segno dei Gemelli sono persone solari che, a loro volta, si sentono attratte da chi è in grado di metterle a loro agio e di farle divertire. Così, anche quando si parla di uomini, finiscono sempre con l’avvicinarsi a quelli che sembrano sempre in grado di cogliere il lato umoristico delle cose e che prima di tutto cercano sempre un modo di divertirsi. Si tratta però di persone che non sempre si dimostrano in grado di comprendere e accettare il loro essere duali. Cosa che, tra le altre, comprende anche una serie di momenti no nei quali ciò di cui hanno bisogno è stare da sole o piangersi addosso. Ciò porta, come ovvio che sia, ad un rapporto che alla lunga rischia di essere poco equilibrato e che spinge le native del segno a distaccarsi. Per far si che il tutto non si ripeta, è importante quindi riconoscere il tipo di uomo da cui sono attratte e cercare qualcuno che sappia dar loro anche altro. Solo con una persona in grado di vivere a pieno stati d’animo anche in netta contrapposizione tra loro, saranno infatti in grado di vivere bene una relazione, e tutto senza sentirsi mancanti di qualcosa.

Cancro – L’uomo che fa sentire amate

Le native del Cancro hanno bisogno di avere al proprio fianco qualcuno che sia in grado di amarle e che le faccia sentire sempre al centro dell’attenzione nonché importanti. Per questo motivo sono sempre attratte da persone che si dimostrino gentili, accoglienti ed in grado di prendersi cura degli altri. Questo, a volte, può tradursi in storie che finiscono con il diventare monotone. E tutto perché se da un lato, le native del segno apprezzano l’uomo che vive in funzione dei loro bisogni, dall’altro, anche se non lo ammettono facilmente, hanno bisogno di qualcuno che sappia sorprenderle e che a suo modo sappia anche tenergli testa. Romantiche ma al contempo passionali, hanno bisogno di sentirsi corteggiate e sfidate. Perché per vivere a pieno e con passione una relazione, devono sentirsi vive. E, il più delle volte non riescono a farlo se al loro fianco c’è qualcuno che è solo in grado di accontentarle. Un particolare del quale dovrebbero tener conto al fine di vivere relazioni più affini con il loro modo di essere.

Leone – L’uomo che sa essere complice

Le nate sotto il segno zodiacale del Leone sono persone che quando si parla d’amore hanno parecchie esigenze. Ciò nonostante, anche dopo diversi errori, si trovano ad essere attratte sempre dallo stesso tipo di uomo. Ciò che gli piace e di cui hanno bisogno è qualcuno che sia in grado di mostrarsi forte ai loro occhi e tutto perché gli piace potersi vantare della persona che hanno accanto. Le native del segno, però, non vivono bene se al loro fianco non hanno qualcuno che sappia assecondare il loro bisogno di stare sempre al centro dell’attenzione. E ciò significa che in mancanza di questo, presto o tardi, il rapporto è destinato a fallire. Se si pensa che al contempo non si sentono attratte da persone troppo accondiscendenti, è facile intuire le loro difficoltà in amore. Difficoltà che potrebbero risolvere semplicemente venendo a patti con le loro esigenze e cercando di andare incontro alle persone che scelgono di frequentare di volta in volta. In questo modo, infatti, saprebbero trovare la giusta via di mezzo in grado di accogliere le loro esigenze, facendole sentire più appagate.

Vergine – L’uomo che da un senso di stabilità

Le native della Vergine sono così spesso vittime dei loro stati d’animo negativi da essere per lo più attratte da uomini in grado di dargli un senso di stabilità. Quando trovano qualcuno così, infatti, tendono a sentirsi più al sicuro e, di conseguenza, più serene e tranquille. Si tratta però di donne che amano vivere in modo variabile e che quando si assestano troppo su un determinato range di attenzioni finiscono con l’annoiarsi. Cosa che può portarle a guardarsi intorno in cerca di qualcosa (o qualcuno) di diverso. Per questo motivo, invece di soffermarsi alle apparenze, dovrebbero ragionare in prospettiva e capire che nella vita hanno anche bisogno di altro. Evitare di fermarsi alle prime impressioni e accettare almeno l’idea di accogliere nella propria vita qualcuno che sia in qualche modo meno stabile ma in grado di offrire tutto il resto è infatti un’opzione che le native del segno dovrebbero prendere in considerazione. Le aiuterebbe infatti a costruire relazioni più stabili e durature.

