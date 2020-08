Torta fredda allo yogurt bianco, dolce perfetto per Ferragosto

Alla fine del pranzo di Ferragosto c’è bisogno di un dolce rinfrescante e leggero. Come la torta fredda allo yogurt bianco

Tutti che studiano gli antipasti, che scelgono la carne migliore e la marinano, che preparano i contorni. Ma al dolce per il pranzo di Ferragosto chi ci pensa? Lo prepariamo noi, o meglio vi diamo un’idea: una deliziosa torta fredda allo yogurt bianco, molto semplice e con un grande vantaggio. Potete prepararla anche la sera prima e tirarla fuori all’ultimo.

Un dolce veloce da preparare, semplice e delizioso, perfetto per quando fa caldo. Potete servirlo così, al naturale, oppure decorarlo con della frutta fresca. Delle fragole, come nel nostro caso, dei frutti di bosco, anche delle pesche. Oppure esagerare con uno strato di crema alle nocciole spalmabile e della granella di nocciole.

Ingredienti:

250 g di frollini

350 g di yogurt bianco

100 g di burro

350 ml di panna per dolci già zuccherata

50 g di zucchero a velo vanigliato

50 g di zucchero

200 g di fragole

Torta fredda allo yogurt bianco, la ricetta e i suggerimenti

Preparazione:

Prendete i i biscotti e tritateli finemente in in mixer. Poi versateli in una ciotola, aggiungete il burro fuso (anche al microonde) e mescolate. Alla fine dovrete ottenere una base omogenea e sbriciolata, ideale per questo dolce.

Quindi foderate uno stampo dal 22 centimetri (preferibilmente a cerniera) con la carta da forno. Stendete la base della torta aiutandovi con un cucchiaio di legno, spianandolo perché diventi una superficie compatta. Poi mettete in freezer per 30 minuti circa.

Intanto potete preparare la mousse allo yogurt. Montate la panna fredda di frigo e poi unite lo yogurt bianco oltre allo zucchero a velo vanigliato. Mescolate delicatamente facendo movimenti dal basso verso l’alto, per avere una crema morbida

Riprendete lo stampo e la base di biscotti versate sopra la crema allo yogurt e stendetela con una spatola da cucina per ottenere una superficie liscia. Mettete in frigo per almeno 4-5 ore in modo che solidifichi bene.

A quel punto la torta fredda allo yogurt è pronta. Tiratela fuori, mettetela sul piatto da porrtata e decoratela a piacere. In questo caso con delle fragole tagliate in due e appoggiate sopra. Oppure frullate le fragole con lo zucchero e versate la salsa sulla superficie della torta.