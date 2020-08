Stefano De Martino ci riprova con Belen Rodriguez: la reazione di lei

Stefano De Martino ha provato a riconquistare Belen Rodriguez dopo l’ennesima rottura. La reazione della showgirl non è tardata ad arrivare.

Se Belen Rodriguez pensava di poter trascorrere un’estate tranquilla dopo essere stata la protagonista indiscussa della cronaca rosa a causa della sua rottura con Stefano De Martino, beh si sbagliava di grosso.

Le dinamiche della loro, ormai terminata, storia d’amore continuano a proseguire e in maniera inevitabile vengono riportate anche al grande pubblico. Secondo il settimanale Chi, nel nuovo numero in uscita, c’è un nuovo interessante retroscena sulla loro relazione. Retroscena che sembra cambiare ancora una volta tutte le carte in tavola. Che cosa è successo?

Proprio come aveva previsto Maria De Filippi, il ballerino partenopeo si è rifatto avanti con la sua ex.

Stefano De Martino ha chiesto a Belen Rodriguez di ritornare insieme. Stefano voleva dare una nuova occasione, ufficialmente la terza, al suo matrimonio, provando a cancellare le incomprensioni avute negli ultimi tempi. La reazione della bella modella argentina ovviamente non è tardata ad arrivare.

Belen Rodriguez tronca con Stefano De Martino: la scelta

Belen Rodriguez ha preso la sua decisione e ha scelto di troncare in maniera definitiva la sua relazione con Stefano De Martino, nonostante lui le abbia chiesto di ritornare insieme e di dare una nuova possibilità al loro amore. Probabilmente anche per il bene del piccolo Santiago.

Belen sembra avere le idee chiare anche perché nelle scorse, sotto ad un suo post su Instagram, una fan le ha chiesto di non farsi mai sottomettere da un uomo e lei ha prontamente replicato che ciò non avverrà mai perché dovrà sempre camminare a testa alta.

Tra Belen e Stefano, tra l’altro il fratello di lei è stato smascherato da un ex tronista, sembra essere davvero finita. Anche se lui sta provando più volte a ritornare con sua moglie. Maria De Filippi ha però confidato che secondo lui i due torneranno insieme, in quanto De Martino ha la capacità di farsi perdonare l’imperdonabile. Sarà realmente così?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 11 Ago 2020 alle ore 3:09 PDT

Almeno per il momento, ma come ormai il pubblico è abituato per quanto riguarda le notizie su Belen Rodriguez e Stefano De Martino, i due non hanno ancora commentato tale indiscrezione. Segno che probabilmente la soffiata ricevuta dal settimanale diretto da Signorini non sia poi così lontana dalla realtà.