Milano, 26enne armato di coltello nel Duomo – Video

Un 26enne egiziano è entrato armato di coltello del Duomo di Milano prendendo in ostaggio una guardia giurata, è stato fermato. Video.

Attimi di paura nel Duomo di Milano dove un 26enne egiziano è entrato armato di coltello prendendo in ostaggio una guardia giurata. Il 26enne si sarebbe rifugiato all’interno del Duomo per sfuggire ai controlli della polizia. Sembrerebbe che in passato, il 26enne sia stato già arrestato in passato per una rapina all’aeroporto di Malpensa.

Gli agenti, poi, approfittando di un momento di distrazione, sono riusciti a bloccarlo.