L’incidente è avvenuto a Castelmagno, in alta Valle Grana, nelle Alpi Cozie meridionali della provincia di Cuneo. In prossimità del rifugio Maraman, lungo la strada per monte Crocette.

L’auto è uscita di strada causando la morte di 5 dei 9 giovani a bordo del fuoristrada. Gli altri 4 giovani sono feriti, due sono gravi.