Fabrizio Moro a letto con 38 di febbre il 12 agosto per colpa dell’aria condizionata: il cantautore pubblica una storia su Instagram rassicurando i fan.

L’aria condizionata ha giocato un brutto scherzo a Fabrizio Moro che si ritrova a letto con 38 di febbre il 12 agosto. Ad annunciarlo è lo stesso cantautore che, su Instagram, ha pubblicato una storia mostrando un film con cui sta trascorrendo le ore e spiegando di essere stato messo ko dall’aria condizionata, probabilmente troppo forte negli ambienti frequentati per combattere il caldo. Il cantautore, poi, ha rassicurato tutti spiegando di non avere assolutamente il Covid e di aver fatto il tampone.

Fabrizio Moro: “L’aria condizionata mi ha trafitto l’anima. Tranquilli non ho il Covid”

Dopo essere stato in Sardegna dove ha tenuto un concerto da pelle d’oca, Fabrizio Moro si è concesso qualche giorno al mare insieme ai figli. Tuttavia, a causa dell’aria condizionata, si ritrova a letto con la febbre come ha svelato lui stesso sui social.

“12 agosto a letto con 38 di febbre. Tranquilli, non ho il Covid. Ho fatto il tampone. L’aria condizionata mi ha praticamente trafitto l’anima“, ha scritto il cantautore sui social rassicurando tutti i suoi fans che attendono con ansia il suo ritorno. In attesa di poter partecipare nuovamente ai suoi concerti, infatti, i fans aspettano con ansia l’uscita del suo nuovo lavoro discografico a cui sta continuando a lavorare nonostante l’estate.

In autunno, infatti, è attesa la raccolta “Canzoni d’amore nascoste” con cui l’artista, autore di tantissime canzoni, considerate dei veri capolavori come Pensa, Portami via, Sono solo parole, Pace e tante altre, proporrà alcune sue vecchie canzoni, non conosciute da tutti, in una chiave diversa rispetto alla prima pubblicazione.

Oltre all’album, inoltre, comincerà a girare anche un film di cui ha scritto la sceneggiatura e che racconterà la storia di un pugile cresciuto in un quartiere popolare.

In attesa di tutti i suoi lavori, tuttavia, ora i fans gli augurano una pronta guarigione .