Per far durare la spesa più a lungo, fino a tre settimane, è bene organizzarsi come si deve. Che ne dite di qualche consiglio e della lista della spesa completa?

Andare a fare la spesa facendola durare molto e togliersi il pensiero è possibile grazie alla pratica quotidiana di questi pochissimi suggerimenti.

Spesa settimanale: farla durare, cosa comprare e altri consigli

Ci sono alimenti che nella tua cucina non devono mai mancare. tutti questi alimenti ti permetteranno di salvare i pasti giornalieri, soprattutto quelli che non hai programmato. Solo in questo modo potrai inoltre garantirti pranzi e cene improvvisati per famigliari ed amici.

Quando si torna a casa dopo una lunga giornata di impegni, lavoro, studio si ha spesso una fame da lupi ma poca voglia di cucinare. Ora puoi trovare tutto pronto e pratico per metter su un pasto semplice e veloce.

La spesa è per gli astuti!

La cosa fondamentale è avere a disposizione tutto l’essenziale, gli ingredienti basici. Basta fare una spesa furba un giorno a settimana nel quale abbiamo abbastanza tempo da dedicare e concentrazione da impiegare per strutturarla in maniera funzionale e il gioco è fatto.

Così porterai a casa tante cose che si conservano a lungo e che possono tornare utili quando non avete tempo da impiegare in prelibatezze culinarie. Uova, pasta, cereali e legumi, ma anche carne e pesce e tante verdure e frutta devono essere sempre presenti in casa. Combinate nel modo giusto aiutano a creare pietanze da leccarsi i baffi.

Riempite il carrello di tutto quello che ha una lunga scadenza e arricchite con pesce, carne e frutta e verdure freschi

6 trucchi per fare la spesa e farla durare

Iniziate col disporre una lista della spesa dettagliata, tenendo conto del fabbisogno di ogni componente della famiglia.

Rendete attiva partecipazione attiva dei bimbi di casa, rendendoli collaborativi migliorerete il loro senso di responsabilità e aumenterete il loro stimolo nello sperimentare con voi nuove ricette.

Al ritorno dalla spesa tutte le scaffalature della vostra cucina dovranno essere necessariamente in ordine, assicuratevi quindi una sistemazione preventiva per ogni alimento e cercate di capire come mettere in ordine tutti gli scaffali della cucina

prima di uscire ricordatevi di portare con voi il quantitativo di buste in tessuto o altro materiale per evitare poi di acquistarle al supermercato. Nella maggior parte dei casi ci è anche possibile lavarle e si mostrano molto più capienti di quelle in plastica.

in tessuto o altro materiale per evitare poi di acquistarle al supermercato. Nella maggior parte dei casi ci è anche possibile lavarle e si mostrano molto più capienti di quelle in plastica. se avete il bagagliaio dell’auto pieno, svuotatelo prima, eviterete di posizionare le buste in modo errato e vi risparmierete il rischio che le confezioni dei prodotti acquistati si rovescino accidentalmente a terra.

Dai priorità alla tutti quei prodotti che durano più a lungo, con dei tempi di scadenza da qui a diversi mesi. Quindi scegli: legumi in barattolo (preferisci sempre quelli in vetro secchi), passata di pomodoro, proteine in scatola o vetro come tonno, sgombro, salmone. Inoltre cereali, pasta, riso (avena, orzo, riso integrale, farro, quinoa, grano saraceno). Includi diversi pacchi di farina per la preparazione di panificati o dolci fatti in casa. Abbonda con frutta e verdura che potrai lavare, tagliare e sistemare nel freezer. Scegli bevande vegetali prive di zuccheri tra riso integrale, soia, avena, fanno bene e si conservano a lungo. Preferisci i cibi integrali e acquistane almeno due pacchi per tipo dipendentemente dal numero dei membri della famiglia.

La lista di riferisce in modo approssimativo alle preparazioni di tre settimane tenendo conto di pietanze variegate, integrali e molte homemade.

Le quantità variano inevitabilmente in base alle esigenze specifiche, a eventuali intolleranze e preferenze. Cerchiamo nonostante tutto di fornirvi un quadro generale tendente al risparmio e all’organizzazione settimanale che, se ponderato, può durare anche fino a quattro settimane.

Lista della spesa (famiglia di 4 persone)

3 confezioni di fagioli (2 pacchi se secchi)

3 confezioni di lenticchie (1 se secche)

4 confezioni di ceci (1 se secchi)

1 confezione da 6 porzioni di sgombro all’ olio extra vergine di oliva (il migliore di tutti!)

1 confezione da 12 porzioni di tonno all’olio extra vergine di oliva

6 pacchi di pasta di grano duro e integrale a scelta

2 pacchi di riso integrale

1 pacco di orzo

1 pacco di quinoa

1 pacco di grano saraceno

1 pacco di farro

1 pacco di avena

4 pacchi di farina (due di tipo 2 e due integrale)

verdura e frutta a scelta

10 confezioni di bevande vegetali a scelta

3 bottiglie di olio extra vergine di oliva

2 bottiglie di olio di semi

un pacco di sale fino e uno grosso

spezie varie a scelta

Nella nostra sezione RICETTE troverete una collezione di preparazioni inserendo nella ricerca piatti composti dagli alimenti acquistati e potrete sbizzarrirvi di giorno in giorno.