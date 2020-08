Che cos’è e come si usa il nuovo strumento Reels di Instagram

Te ne sarai accorto: sulla pagina Esplora del tuo profilo Instagram è apparsa una nuova categoria: “Reels” Scopriamo cos’è Reels di Instagram e come si usa!

Da qualche giorno la pagina Esplora su Instagram non è più la stessa.

In alto è apparso Reels: un riquadro dove poter vedere video da quindici secondi.

Scopriamo che cos’è e cosa si propone di fare questo nuovo strumento di Instagram ed anche… come sfruttarlo al meglio!

Reels di Instagram: ecco come usarlo

Non è un segreto che Mark Zuckerberg sia sempre al passo con i tempi: i social più famosi appartengono a lui.

Tranne uno: TikTok.

Questa applicazione, che ha spopolato tra i giovanissimi, totalizza più di cento milioni di utenti al giorno e si basa tutta sulla condivisione di video brevi e divertenti.

Questo social network è nell’occhio del ciclone da qualche tempo, visto che il presidente degli Stati Uniti sostiene che rubi i dati degli utenti e minaccia di volerlo chiudere.

Nel mentre le trattative per decidere il futuro di TikTok vanno avanti, Mark Zuckerberg ha però deciso di sferrare un intelligente colpo al colosso cinese ed ha introdotto Reels.

Ma che cos’è Reel di Instagram?

Semplicemente uno strumento con il quale registrare brevi video di quindici secondi.

Gli utenti hanno ha disposizione un menù sconfinato di effetti visivi e multimediali.

Per registrare i vostri Reels di prova, vi basterà selezionare la stessa fotocamera che utilizzate per realizzare le Stories e selezionare l’opzione Reel che è stata aggiunta da pochissimo.

Tra effetti (come filtri, faccine e sottofondi musicali) e possibilità di allineare i soggetti registrati nei video precedenti, Reels vi offre la possibilità di creare contenuti professionali.

La scelta è poi se condividerli solo sul proprio profilo o con i propri amici oppure sulla pagina Esplora di Instagram, dove tutti potranno vedervi.

L’obiettivo, certo, è essere selezionati per guadagnare followers e visualizzazioni.

Vi avevamo già messo in guardia rispetto i pericoli della tecnologia quando la si lascia in mano ai più piccoli; Reels potrebbe potenzialmente diventare il sostituto di TikTok ed attirare quanti più utenti di prima.

Anche chi non voleva registrarsi sul nuovo social network, infatti, si troverà tentato dalla possibilità di usare questa nuova piattaforma che è stata impiantata all’interno di Instagram.

Se i rischi sono tanti, possono essere altrettanti i benefici.

Gran parte delle star di Instagram o di Youtube sono partite creando brevi video divertenti grazie ad applicazioni come Vine o proprio come TikTok.

Se pensate di avere quello che serve… ci vediamo nel vostro prossimo Reels!