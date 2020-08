Scopri qual è la lezione che apprenderai con il mese di Agosto e che sarà un regalo che ti aiuterà a vivere meglio.

Agosto è iniziato da un po’ e come ogni mese dell’anno, nel corso delle sue settimane è in grado di impartire svariate lezioni che possono essere utili sia in generale che in vista del prossimo rientro alla vita (più o meno) di tutti i giorni. Riuscire a cogliere gli aspetti da apprendere rappresenta una sorta di dono perché significa fare un passo in avanti verso una vita più piacevole e in grado di soddisfare ogni forma di esigenza.

Una vita che senza determinate prese di coscienza rischia invece di restare ancorata agli errori che si commettono da tempo e che, invece, andrebbero via via cancellati o modificati. Oggi, quindi, cercheremo di capire qual è l’insegnamento che il mese di Agosto ci sta già impartendo e al quale bisognerebbe prestare particolare attenzione.

Astrologia: Cosa apprenderà ogni segno dello zodiaco dal mese di Agosto

Ariete – Le maniere dolci a volte ripagano più di quelle forti

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono persone che dal temperamento focoso. Per questo motivo nella vita sono spesso irruenti e sempre in grado di agire all’istante per ottenere un determinato risultato. Questo modo di essere li porta quasi sempre ad usare le maniere forti, al fine di fare presto e di non perdere tempo. A volte, però, mostrarsi più dolci ed avere pazienza può portare a delle piacevoli sorprese. Esattamente quanto accadrà a molti nativi del segno nel mese di Agosto. Questa consapevolezza se ben sfruttata e riportata nella vita di tutti i giorni potrebbe essere il pretesto per imparare ad approcciarsi in modo diverso agli altri, dando sempre il meglio di se e cogliendo quanto è più piacevole ottenere le cose se lo si fa con i giusti tempi. Una differenza che può fare molto sopratutto nello stile di vita.

Toro – L’attesa viene sempre ripagata

Nel mese di Agosto, molti tra i nativi del Toro si troveranno a vedere esaudita qualcosa per cui hanno lavorato per mesi. Chi ha cercato casa potrebbe inaspettatamente trovarla e chi era in attesa di una risposta potrebbe finalmente riceverla. Per molti si inizieranno a concretizzare varie cose. E tutto ciò porterà alla consapevolezza che anche le attese più estenuanti non sono mai vane perché alla fine si concretizzano sempre in qualcosa di importante. Qualcosa che nel bene o nel male pone davanti un nuovo tratto di strada da percorrere. Rendersene conto è un buon modo per vivere in modo più fluido ogni futuro momento di stasi e capire che anche quando si pensa di essere fermi, in realtà, ci si sta in qualche modo muovendo verso la destinazione designata. Un modo di pensare che può donare molta più energia positiva di quanto si pensi.

Gemelli – Essere se stessi è la cosa più importante

I nati sotto il segno dei Gemelli sono particolarmente complicati. E questa è una realtà della quale sono consapevoli, sopratutto per via del loro esser duali. Ciò fa si che si trovino spesso e volentieri a limitarsi o a darsi contro e tutto per paura di non piacere agli altri. Un atteggiamento negativo che molti, dopo il mese di Agosto, impareranno a mettere da parte. Ci sarà infatti modo di rendersi conto che essere semplicemente se stessi può essere semplice quanto naturale e che basta incontrare le persone giuste per rendersene conto. Sentirsi accettati e vedere come anche i tratti che si considerano negativi abbiano qualcosa di speciale agli occhi delle persone giuste è un buon modo per accettarsi del tutto e per imparare ad amarsi. Un traguardo importante che nel mese di Agosto molti riusciranno finalmente a tagliare.

Cancro – Imparare a contare sulle proprie forze non ha prezzo

Uno degli insegnamenti che il mese di Agosto lascerà a molti dei nativi del Cancro riguarda la possibilità di agire solo in base alle proprie forze. Una cosa che per persone spesso insicure non è così scontata e che per molti dei nativi del segno acquisterà un senso, aiutandoli a credere maggiormente in se stessi. Lavorare su di se e far tesoro di un tale insegnamento sarà un modo come un altro per crescere e per migliorarsi. Ciò insegnerà a contare di più su se stessi e ad essere meno dipendenti dagli altri. Si tratta di piccoli passi apparentemente scollegati ma che in realtà convergono verso un punto comune che è quello di migliorare il rapporto con gli altri. Cosa che, tolta la solita dipendenza, sarà molto più semplice.

Leone – Pensare agli altri lascia qualcosa di bello dentro

I nati sotto il segno zodiacale del Leone si troveranno a fare un’esperienza insolita. Nel mese di Agosto molti di loro avranno modo di dover pensare a qualcuno diverso da se stessi. Ciò li porterà a sperimentare un modo totalmente nuovo di vivere le persone. E li aiuterà a rendersi conto che a volte mettere qualcuno prima di se stessi può essere persino piacevole. Non si tratta di una lezione che coglieranno in tanti ma chi riuscirà a farlo ne uscirà arricchito. E, sopratutto, avrà modo di interfacciarsi con gli altri in modi diversi e più gratificanti. Un cambiamento che può portare a migliorare il rapporto con gli altri e, per certi versi, persino con se stessi. Cosa che dal punto di vista dell’empatia può essere particolarmente utile ai nativi del segno.

Vergine – Aprirsi un po’ di più rende la vita più bella

Molti dei nativi della Vergine, nel mese di Agosto, avranno la possibilità di aprirsi un po’ di più con amici e parenti. Farlo li farà sentire liberi di parte del peso che si portano sempre addosso e darà loro la consapevolezza che essere se stessi ed esprimere alcuni dei sentimenti che mettono sempre a tacere è liberatorio per l’anima e fa bene alle relazioni. Si tratta di una lezione che tendono a dimenticarsi sempre perché troppo difficile da mettere in atto. Tuttavia, quando ne colgono l’essenza riescono sempre a sentirsi meglio. Continuare a sperimentare queste emozioni può solo fargli del bene e aiutarli a fare il pieno di positività. Una cosa che non gli riesce quasi mai ma che una volta appresa potrebbe migliorare di gran lunga la loro vita, la percezione delle cose ed il rapporto con le persone che amano.

