Allerta alimentare: richiamo TARTARE DI BOVINO ADULTO

Nuova allerta alimentare, dagli scaffali del punto vendita TARTARE DI BOVINO ADULTO – SCOTTONA 200 g. Richiamo per rischio microbiologico.

L’alimento presenta rischio presenza di Salmonella spp. dal produttore Marfisi Carni srl. Il prodotto si presenta come confezionato. Il prodotto risulta non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare. Per rischio salmonella ne è stato disposto immediatamente il richiamo.

Chi ha acquistato la confezione di carne non deve consumarla ma riportarli presso il punto vendita nel quale è stata acquistata per poi ottenere un eventuale rimborso.

Il richiamo riguarda: prodotto commerciallizato da Lidl Italia s.r.l. a socio unico, nome del produttore Marfisi Carni srl, sede dello stabilimento Contrada Paglieroni snc.- 60030 Treglio (CH), TARTARE DI BOVINO ADULTO – SCOTTONA 200g con marchio di identificazione IT 2533/S CE.