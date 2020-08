Allerta alimentare: richiamo salsiccia per rischio salmonella

Nuova allerta alimentare, dagli scaffali del punto vendita SALUMIFICIO RAVECCA, salsiccia S/V. Richiamo per rischio microbiologico.

L’alimento presenta rischio salmonella presso il Salumificio Ravecca srl. Peso dell’unità di vendita 39,9 kg, il prodotto si presenta come confezionato. Il prodotto risulta non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare. Per rischio salmonella ne è stato disposto immediatamente il richiamo.

Chi ha acquistato la confezione di salsiccia non deve consumarla ma riportarli presso il punto vendita nel quale è stata acquistata per poi ottenere un eventuale rimborso.

Il richiamo riguarda: SALSICCIA S/V con marca SALUMIFICIO RAVECCA SRL APPROVAL NUMBER IT C 9681 CE in data 11 agosto 2020.