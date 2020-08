Simon Cowell, il noto e storico creatore di X Factor nonché produttore britannico ha subito un intervento di 6 ore a causa di un brutto incidente in bici. Ecco le sue condizioni.

Il produttore britannico è ricoverato in ospedale dopo un brutto incidente a causa di una caduta dalla bicicletta elettrica lo scorso sabato. Ha subito un lungo intervento a causa di una frattura alla schiena.

“Schiena rotta, dovevo leggere le istruzioni della bici”

Il produttore britannico, famoso per per aver creato X Factor e aver lanciato gli One Direction ironizza su Twitter: “Se acquistate una bici da trail elettrica, leggete il manuale prima di utilizzarla per la prima volta”.

La notizia ufficiale arriva dunque dai canali social, Twitter e Instagram del creatore di X Factor che comunica:

“Vi do un buon consiglio. Se acquistate una bici da trail elettrica, leggete il manuale prima di utilizzarla per la prima volta. Mi sono rotto una parte della schiena. Grazie a tutti per i vostri gentili messaggi. E un enorme grazie a tutti gli infermieri e i medici. Alcune delle persone più simpatiche che abbia mai incontrato.”

Simon è caduto sabato pomeriggio mentre stava testando la sua nuova bicicletta elettrica in campagna nella sua casa di Malibù con la sua famiglia. Si è ferito la schiena ed è stato subito trasportato in ospedale. Adesso sta meglio, è sotto osservazione ed è nelle migliori mani possibili.

Ecco il video: