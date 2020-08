Siamo a San Lorenzo, e in questo giorno particolare si celebra la notte delle stelle cadenti. Scopri quale desiderio esprimere in base al tuo segno zodiacale.

Ogni anno, durante la notte di San Lorenzo, ci si trova con il naso rivolto verso il cielo e lo sguardo perso alla ricerca di qualche cometa. Esprimere un desiderio nella speranza che questo si realizzi è infatti un momento speciale che dona speranza e che ha in se qualcosa di fortemente romantico. Per questo motivo, a prescindere dal crederci o meno, sono tante le persone che questa notte si troveranno a ripetere questo appuntamento annuale, esprimendo in segreto i sogni che serbano nel proprio cuore.

Non tutti, però, sono sempre pronti e reattivi nel decidere e capita che ci siano persone che alla vista di una stella si trovino incerte su quale desiderio esprimere. Un aspetto strano della cosa ma che accade davvero, specie quando si è pensato ad un solo sogno e ci si trova a contare più di una stella cadente. Visto che ognuno di noi vive situazioni particolari che portano ad esigenze ben precise, badandoci sulle stelle, valuteremo insieme almeno un desiderio da esprimere per ogni segno zodiacale. Qualcosa che sia non troppo specifica ma che abbracci al contempo diversi desideri aiutando così a fare la richiesta giusta alla propria stella cadente e tutto prima di vederla svanire.

Un desiderio da esprimere per ogni segno zodiacale

Ariete – La pazienza

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete hanno sicuramente diversi desideri da esprimere e poca voglia di passare un’intera notte ad osservare le stelle. Detto ciò, chi tra loro avrà modo di farlo e dovesse trovarsi a corto di idee, può sempre richiedere maggior pazienza. Si tratta infatti di una caratteristica che spesso gli manca e che potrebbe fare la differenza in termini di benessere sia personale che nelle relazioni. Imparare ad aspettare il proprio turno, non essere sempre sofferenti ed assaporare la calma insita nelle piccole cose, potrebbe aiutarli ad avere una vita più serena sulla quale contare. Una vita che loro stessi finirebbero con l’apprezzare di più, rendendosi conto di come un animo calmo può percepire molte più sfumature rispetto ad uno sempre in fermento.

Toro – Il concretizzarsi di un progetto recente

Moti nativi del Toro si trovano alle prese con almeno un progetto avviato da poco. Nel loro caso, esprimere un desiderio in tal senso può essere una buona idea per darsi quel tocco in più di fortuna del quale sentono di avere bisogno. Quando si parla di desideri, i nativi del segno pensano, spesso erroneamente, di dover chiedere cose vaghe come l’amore o la salute. E sebbene questi desideri non facciano mai male è importante che, tra le altre cose, rientri anche la possibilità di godersi ciò che sta più a cuore. Che si tratti del cambio di lavoro, di cambiare casa o di avviare una piccola attività, è quindi molto utile concentrarsi anche su questo. Non solo nella speranza di vedere il proprio desiderio esaudito ma perché concentrandocisi nel modo corretto, si potranno capire diverse cose. E molte tra queste saranno utili per vivere al meglio la propria vita e, ovviamente, i propri sogni.

Gemelli – Un anno ricco di avventure

Dopo l’anno appena trascorso, i nati sotto il segno dei Gemelli hanno bisogno di nuove avventure da vivere. Sebbene abbiano fatto notevoli passi in avanti riguardo la gestione della noia, ora hanno più che mai bisogno di immergersi in qualcosa di nuovo. Che si tratti di un lavoro, di un percorso di studi, di un nuovo amore o di tutte queste cose insieme, poco importa. Ciò che dovrebbero chiedere alle stelle è la possibilità di vivere un anno intenso. Uno di quelli che sia in grado di farli sentire vivi come non mai. Uno dove andare a dormire ogni sera emozionati per ciò che avverrà il giorno dopo ed in cui ogni giorno sia perfetto per essere accolto con un sorriso. Dopo i desideri di rito e quello che più serbano del cuore, un anno da vivere a pieno è sicuramente un desiderio che ben si sposa con il loro modo di essere e che avverandosi potrà renderli felici e appagati come non mai.

Cancro – Maggior sicurezza

I nativi del Cancro vivono da sempre combattendo con le proprie paure. E sebbene nell’ultimo anno siano riusciti a trovare un modo più consono di gestire i rapporti umani, oggi hanno bisogno di sentirsi bene con se stessi. Questo significa che un buon desiderio da esprimere è indubbiamente quello che gli consente di diventare più forti da un punto di vista emotivo. Solo così, infatti, potranno acquisire maggior sicurezza in se stessi, sentendosi liberi di essere come sono e di esprimersi senza dover fingere o usare filtri per farsi accettare dagli altri. Riuscendo ad essere consapevoli di se stessi, i nativi del segno riacquisterebbero quella serenità di fondo che troppe volte viene a mancare per via delle tante paure. Una serenità che potrebbe fare la differenza, aiutandoli a vivere meglio.

Leone – Maggiori riconoscimenti

I nati sotto il segno zodiacale del Leone sono così abituati ad avere successo da non farci quasi più caso. Quando si trovano al centro dell’attenzione sono troppo concentrati si come appaiono per cogliere le emozioni di chi gli sta intorno e questo, a volte, li fa sentire spaesati. La verità è che la maggior parte di loro anela sopratutto ad avere maggiori riconoscimenti dagli altri. Un aspetto che i nativi del segno reputano importante ma che spesso non sanno come raggiungere. Al momento, quindi, questo sarebbe un ottimo desiderio da esprimere. Perché una volta avverato li porterebbe a sentirsi apprezzati a 365 gradi. Cosa che li aiuterebbe a sentirsi fieri di se e finalmente consapevoli non solo del successo raggiunto ma di poter piacere anche agli altri. Aspetto che, alla fine, è anche quello che conta di più.

Vergine – Rapporti interpersonali migliori

Forse i nativi della Vergine non se ne rendono conto ma uno dei desideri che dovrebbero esprimere alle stelle riguarda la possibilità di avere rapporti migliori con gli altri. Il loro carattere li porta infatti a scontrarsi spesso sia con colleghi, che amici e parenti. E ciò fa di loro persone con le quali è sempre difficile trattare. Imparare a trovare i modi per farsi capire e per comprendere gli altri potrebbe sicuramente dar loro il modo di trovare la calma interiore che gl serve per andare più facilmente d’accordo con chi li circonda. Un aspetto che, anche se stentano a crederci, migliorerebbe di gran lunga la loro esistenza. E tutto perché la serenità data dal sapere di poter contare sull’appoggio di persone fidate, gli consentirebbe di rilassarsi. Cosa di cui hanno particolarmente bisogno.

