Massimo Giletti sotto scorta per le minacce del boss – Video

Massimo Giletti sotto scorta dopo le minacce ricevute dal boss Graviano: “Sono molto dispiaciuto e non posso dire molto”, ha dichiarato il conduttore, video.



Massimo Giletti sotto scorta dopo le minacce ricevute dal boss Graviano. A riportare la notizia è stato il Antimafia Duemila ed è stato confermato dal conduttore di Non è l’Arena che, ai microfoni del Corriere della Sera, ha dichiarato: “Sono molto dispiaciuto e non posso dire molto. È obbligatorio, non posso sottrarmi”.

Tutto sarebbe nato dall’inchiesta di Non è l’Arena sulla scarcerazione di alcuni esponenti mafiosi che non è stata gradita dal boss.