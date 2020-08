Maschere per capelli fai da te, rinforzare la testa con la natura

Specialmente dopo gli stress dell’estate e della spiaggia, i capelli devono essere rinforzati. Usiamo delle semplici maschere per capelli dai da te, funzionano

Chi è appena tornato, chi deve ancora partire, chi è nel pieno: le vacanze son o da sempre un punto cruciale dell’anno, anche per i capelli. La parola d’ordine quando riprendiamo la vita di sempre deve essere una sola, anzi due: rinforzare e proteggere. E le maschere per capelli fai da te funzionano alla grande.

Specialmente per chi è andato al mare, tra sole, sabbia, acqua salata e creme per l’abbronzatura, lo stress per i capelli è stato forte. Non importante quanto li abbiamo lavati e curati, al ritorno avranno bisogno di un trattamento specifico. La missione è quella di riportare in forma i capelli restituendo loro quello che possono avere perso.

Certamente esistono in commercio molti prodotti specifici, dagli shampoo ai balsami e alle creme. Ma possiamo tranquillamente preparare alcune maschere assolutamente naturali anche in casa. Utilizziamo alcuni ingredienti semplici che possiamo già avere in dispensa, e il risultato finale sarà ottimale per riprendere alla grande.

Maschere per capelli fai da te, ingredienti e ricette

Prepariamo insieme due facili maschere per capelli fai da te fatte in casa. Un rimedio ‘poca spesa e tanta resa’, da usare tutte le volte che ne abbiamo bisogno.

Maschera capelli fai da te al cocco

Il latte di cocco è nutriente e idratante, ha molti minerali utilissimi per i capelli. Possiamo trovarlo in quasi tutti i supermercati oltre che nei negozi di prodotti bio.

Ingredienti

2 cucchiai di latte di cocco

1 cucchiaino di olio di jojoba

2 cucchiaini di balsamo bio

1 cucchiaino di miele

Preparazione:

In una ciotola mescolate bene gli ingredienti in una ciotola fino a ottenere un composto omogeneo. Poi distribuite la maschera sui capelli ancora umidi, evitando la cute e lavorando con cura sulle lunghezze dei capelli. Poi avvolgete la chioma con uno strato di pellicola trasparente e un asciugamano per mantenere un certo calore. Tenete in posa almeno 30 minuti, quindi fate il risciacquo e lo shampoo.

Maschera capelli fai da te all’olio di mandorle

Anche in questo caso l’olio di mandorle è rintracciabile nei negozi di prodotti biologici.

Ingredienti

250 ml di olio di mandorle

2 rametti di rosmarino fresco

8 foglie di salvia fresca

Preparazione

Versate l’olio in un contenitore con tappo ermetico mettendolo in infusione con il rosmarino e la salvia. Chiudete e lasciatelo riposare per almeno due settimane in modo che le erbe aromatiche penetrino bene nell’olio.

Quando è pronto, applicatelo sui capelli bagnati lasciandolo agire per almeno 30 minuti. Poi utilizzate il vostro solito shampoo.