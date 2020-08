La suocera insulta la sposa all’altare, il video è virale

Tutti sapevano che tra le due donne non corresse buon sangue, ma che arrivassero a tanto il giorno del matrimonio era inimagginabile.

Quante volte suocere e nuore bisticciano? Non deve essere facile per due donne condividere un amore così grande e allo stesso tempo così diverso.

Ogni mamma cresce suo figlio con amore e vorrebbe vedere al suo fianco una donna che lo ami sinceramente e che lo faccia stare bene e che magari gli doni dei figli. Ma poi concretamente quando si presenta il momento in cui il figlio sembra palesare più che un semplice interesse verso una ragazza, le mamme entrano in modalià gelosia. Una gelosia a fin di bene, dovuta al fatto che il proprio figlio, che aveva una sola luce negli occhi, quella della mamma, un bel giorno dimentica tutto e negli occhi ha principalmente l’immagine di un’altra donna.

Amare un figlio significa lascairlo libero di amare, osare, sperimentare e fuggire dalla nostra sottana eppure è così difficile accettare la scelta di un figlio ed in particolare quella di una donna che non ci aggrada.

Eppure nel momento in cui un figlio sceglie di portare all’altare quella donna bisognerebbe accettare e arrendersi ad una pacifica convivenza, ma questo non è il caso di questa famiglia.

Nuora e suocera, volano insulti davanti all’altare il giorno del matrimonio

Un figlio diviso tra due fuochi perfino il giorno del matrimonio. Nessuno vorrebbe mai trovarsi in una situazione del genere. Entrambe le donne dovrebbero quantomeno provare ad andare daccordo per un obiettivo comune: la felicità di questo sfortunato ragazzo. Inoltre qualunque siano i motivi dei dissapori ci si dovrebbe contenere perlomeno il giorno delle nozze, cosa impossibile per queste due donne.

“La suocera non ha mai potuto vederla” queste le parole della sorella della sposa, che afferma che si aspettava che qualcosa non sarebbe andato per il verso giusto.

Il giorno del matrimonio è un giorno speciale, si organizza tutto per mesi e si desidera che questo tutto sia perfetto quel giorno. Eppure spesso si sente parlare di colpi di scena in questo giorno speciale, come chi, scoperto il tradimento del partner, aspetta di giungere all’altare per raccontare tutto o chi, come in questo caso, aspetta questo momento per rinfacciare qualcosa alla nuora.

Come una pentola che sobbolle, la suocera cerca di non straripare durante la celebrazione del matrimonio del figlio ma al momento delle promesse matrimoniali scoppia e arguisce:

“Non dirai che mio figlio ha dei difetti”. A quel punto la sposa si sente di dover replicare e ed invita la suocera a lasciare quel luogo qualora non desideri condivere la loro gioia e per tanto di riposta la suocera controbatte:

“Non devo andare via. Hopagato io quel vestito che indossi” .

La sposa è una 29enne di nome Anna Larrabee e nonostante la suocera, è riuscita a coronare il suo sogno d’amore e a pronunciare il suo “SI, lo voglio” ma non potrà mai dimenticare l’imbarazzo di quel momento, anche perchè è stato tutto documentato in un video ricordo fatto dalla sorella della sposa e pubblicato sui Tik Tok circa un anno dopo. Anche se il fatto risale a molto tempo fa il video ha riscosso molto successo dalla pubblicazione. La sorella ha accompagnato il video con questa frase: “Il matrimonio di mia sorella qualche anno fa. La suocera l’ha sempre odiata.È una di quelle che credono di perdere il proprio figlio”.