Diletta Leotta come una sirena: la conduttrice incanta sott’acqua – FOTO

Diletta Leotta nelle acque della Sicilia come una Venere, l’avvenente siciliana s’immerge e posta una foto ad alto tasso di sensualità.

Diletta Leotta cavalca l’onda. Non soltanto in senso mediatico e popolare la nota conduttrice e showgirl rimane aggrappata al proprio successo. La celebre siciliana, infatti, sta trascorrendo le meritate vacanze nella sua terra contraddistinta da un mare splendente e profondo che risalta le bellezze sommerse di un’isola dal patrimonio storico-culturale inestimabile.

Il mare è anche il posto ideale per le sirene: Diletta Leotta non se lo fa ripetere due volte e coglie l’occasione per immergersi fra le onde. Il risultato è una foto sott’acqua che spiazza i fan per bellezza e profondità. Le forme dell’avvenente catanese sono evidenziate dal mare che, con il suo immenso e trasparente fondale, restituisce la giusta cornice ad una Venere che nelle acque s’immerge per poi fuoriuscire con la stessa grazia e il medesimo splendore.

Diletta Leotta, Sirenetta fascinosa: foto bollente sul fondale marino

Décolleté prorompente e lato B da applausi fanno il resto. Gli occhi dei followers sono ampiamente ripagati dal contributo su Instagram che scatena apprezzamenti di ogni tipo: persino il Maestro Beppe Vessicchio non ha potuto fare a meno di notare la magnificenza del ‘mare’ siculo. “Guarda che mare”, ha commentato. Anche se non è propriamente il particolare più evidente, diciamo così.

Ogni scusa è buona, soprattutto d’estate, per lasciarsi andare a frivolezze e compiacimenti di ogni genere. Sollazzi sotto l’ombrellone che hanno il valore di un tormentone d’agosto: la Leotta si mostra – è il caso di dirlo – sotto una luce diversa dopo la rottura con Daniele Scardina che, magari, vedendo queste foto rimpiangerà il passato recente quando il “mare” – lui – lo vedeva tutti i giorni. Distese del genere non sono per tutti, chi può goderne anche solo un frammento è fortunato. Proprio come il fotografo che, per scattare, avrà trattenuto il respiro ma ne è comunque valsa la pena perchè non è stato l’unico ad esser rimasto senza fiato.

