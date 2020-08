Alessandro Basciano è il nuovo tronista di Uomini e Donne: l’indiscrezione

Alessandro Basciano è il nuovo tronista di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore sarebbe stato scelto dopo l’esperienza a Temptation Island.

Alessandro Basciano, dopo l’esperienza a Temptation Island nel ruolo di tentatore, sarebbe stato scelto dalla redazione per essere uno dei nuovi protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne.

A dare la notizia è la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, fonte più che affidabile visto che in passato ha sempre rivelato notizie che nel tempo si sono verificate essere vere, che ha confermato che il desiderio di milioni di telespettatori è stato finalmente realizzato.

Fin dal no ricevuto da Giulia Quattrociocche al Trono Classico, che ha rivelato di essere in dolce attesa, il pubblico ha chiesto alla redazione di poter vedere Alessandro seduto sulla poltrona rossa ma gli autori di Maria De Filippi sembravano non aver alcuna intenzione di assecondare tale richiesta. O almeno fino ad oggi.

Alessandro Basciano è il nuovo tronista di Uomini e Donne e probabilmente tale “promozione” è dovuta al successo ottenuto da Temptation Island e dalla sua conoscenza con Valeria Liberati.

Alessandro Basciano torna a Uomini e Donne: chi sono gli altri tronisti

Alessandro Basciano sembrerebbe quindi essere stato scelto come nuovo tronista, ma chi ci sarà al suo fianco?

Negli scorsi giorni, infatti, la redazione di Uomini e Donne ha presentato tre potenziali tronisti, ma soltanto due di questi affiancheranno Alessandro durante questo suo percorso negli studi Elios di Roma, ma la scelta di chi approderà al programma dipende soltanto dagli utenti della rete che dovranno votare i loro preferiti.

Manca soltanto un nome, quindi, che sembrerebbe non essere ancora noto, ma pare essere confermata che l’ultimo tronista sarà una donna.

Chi sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne è ormai un mistero risolto, non ci resta soltanto che attendere ancora un po’ per scoprire quale dei tre potenziali tronisti verrà escluso da questa stagione e quale sarà la ragazza scelta dalla redazione come nuova tronista.

I tempi di attesa sono davvero minimi, in quanto le registrazioni di Uomini e Donne partiranno durante la fine di agosto e saranno trasmesse da metà settembre. Curiosi di vedere Alessandro Basciano in questa nuova veste di tronista?