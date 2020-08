È un uomo da sposare? Scoprilo dal suo segno zodiacale

Scopri quali sono gli uomini da sposare e quelli da cui è meglio stare alla larga in base al segno zodiacale.

Quello del matrimonio è sempre un argomento delicato che trova persone assolutamente a favore e altre che invece lo sconsigliano sempre. Eppure, quando ci si ama davvero, l’idea di rendere il più ufficiale possibile il proprio sentimento, dando il via ad una nuova famiglia, è qualcosa a cui si pensa quasi istintivamente, salvo poi lasciarsi prendere da tutti i dubbi del caso. Così, anche le più sicure, prima o poi si trovano a vacillare e a chiedersi se è davvero il caso di muovere un simile passo o se non è meglio lasciare le cose per come stanno. La verità è che non esiste una risposta univoca perché come sempre accade, ogni situazione dipende da un insieme di fattori tra i quali rientrano le personalità delle persone coinvolte, le scelte di vita personali e tante altre piccole grandi variabili. In tutto questo, esiste però un parametro che si può considerare, ovvero quanto un uomo è o meno da sposare.

In base all’influenza delle stelle, infatti, ogni segno dello zodiaco può essere più o meno portato ad essere un buon marito e a vivere a pieno i cambiamenti che avvengono in una relazione dopo il matrimonio. Un parametro che da solo non deve essere considerato come assoluto ma che può di certo aiutare a farsi un’idea e a schiarirsi la mente in merito ai tanti quesiti sopra esposti. Oggi, quindi, cercheremo di capire quali sono gli uomini dello zodiaco da sposare e quali, invece, non sono poi così portati per il matrimonio.

Gli uomini dello zodiaco da sposare e quelli che non sono poi così adatti al matrimonio

Ariete – L’uomo che non è poi così fatto per il matrimonio

L’uomo nato sotto il segno zodiacale dell’Ariete è uno spirito liberi che al contempo ama l’idea di poter vivere una relazione stabile ed in grado di dargli tutto ciò di cui ha bisogno. Si può dire che da un certo punto della sua vita in avanti, ciò che fa principalmente è saltellare dalla voglia di libertà a quella di legarsi a qualcuno. Per lui si tratta di una situazione difficile da gestire. E spesso, ciò lo porta ad entrare in crisi o ad avere delle complicazioni nei rapporti in corso. Pur amando l’idea stessa dell’amore e cercandolo puntualmente, quando le cose iniziano a farsi serie, si sente spesso braccato e per questo motivato a guardarsi intorno. Un modo di fare che mette in atto quasi in automatico rischiando ogni volta di rovinare tutto. Per poter riuscire a sposarsi e ad essere un buon marito ha bisogno di trovare l’anima gemella. Ovvero uno spirito libero che comprenda determinate esigenze e che sappia vivere l’altalena emotiva che insieme a lui è impossibile non sperimentare.

Toro – L’uomo che potrebbe essere un buon marito ma che non sempre lo vuole

L’uomo del Toro è romantico per natura e ciò lo porta a voler vivere continuamente storie d’amore. Avere una relazione stabile è qualcosa a cui anela ma che cerca di realizzare solo quando incontra la persona che considera giusta. Quando ciò avviene, è capace di iniziare ad organizzare ogni cosa, pianificando un futuro a due e vivendo a pieno la storia d’amore. Purtroppo, ogni tanto, la routine di tutti i giorni tende ad annoiarlo e quando ciò avviene può avere un colpo di testa e decidere di rivoluzionare tutto. Piuttosto che cercare di risolvere eventuali problemi, infatti, l’uomo del Toro preferisce prenderli di testa e radere tutto al suolo per ricominciare da capo. Un atteggiamento che non è affatto l’ideale all’interno di un matrimonio. Questa dicotomia lo porta quindi ad essere un possibile buon marito per l’aspetto romantico e la voglia di darsi e di agire sempre al meglio per la persona che ama. Al contempo, però, deve volerlo davvero. Perché in caso contrario, il rischio è quello di trovarsi a provare insofferenza e a decidere di dover cambiare ogni cosa.

Gemelli – L’uomo che ha il potenziale del buon marito ma un carattere instabile

L’uomo dei Gemelli è senza alcun dubbio una persona particolare, in grado di affascinare chiunque abbia davanti e così ricco di inventiva da movimentare sia la sua vita che quella di chi gli sta accanto. Se si innamora sa dare molto alla sua partner e ciò vale anche in caso di matrimonio. Il vero problema, con un uomo di questo segno è arrivare al fatidico si. Si tratta infatti di una persona che odia tutto ciò che rientra nella routine e che per questo motivo non vede di buon occhio l’idea di impegnarsi a vita con qualcuno. Se incontra la persona giusta e ritiene che in lei ci sia la giusta dose di “follia”, però, si riserva sempre la possibilità di cambiare idea. Per far si che riesca ad essere un buon marito è però molto importante che al suo fianco ci sia una donna propositiva e con la voglia di rendere ogni giornata diversa. Una che non conosca neppure il concetto di routine e che sappia tenere la noia fuori dalla porta di casa. In questo modo l’uomo dei Gemelli potrà rilassarsi e dare il meglio di se mostrandosi come un marito attento, presente e divertente.

Cancro – L’uomo che è quasi fatto per essere un buon marito

L’uomo del Cancro è tra i più romantici dello zodiaco. Il pensiero del matrimonio è quindi ben presente nella sua vita. Quando si innamora davvero ama rendere felice la propria compagna, prendendosene cura in toto e cercando sempre di sorprenderla con gesti romantici. Presente, attento, gentile e sempre pronto a dimostrare il suo amore è sicuramente uno degli uomini dello zodiaco da sposare. E questo perché nel tempo non tende a stancarsi facilmente, lavorando al fine di migliorare la propria storia d’amore. Affinché tutto ciò avvenga, però, è indispensabile che si senta sempre ricambiato. Se ritiene di ricevere poco amore può infatti prendere le distanze, raffreddandosi di colpo. E quando ciò avviene, tornare indietro può risultare difficile. Per questo motivo se si sceglie di sposare un uomo di questo segno zodiacale si deve aver sempre bene in mente che l’amore ha la sua importanza e che andrà dimostrato ogni giorno e, ancor meglio, in ogni momento della vita insieme.

Leone – L’uomo che può essere sia un buon marito che uno non così eccellente

L’uomo nato sotto il segno zodiacale del Leone ha una visione del mondo nella quale la sua persona si trova esattamente al centro. Per amare qualcuno, quindi, deve sentirsi a sua volta ricoperto di attenzioni e di sentimenti che lo facciano sentire ancor meglio di quanto non riesce a fare da solo. Quando ritiene di aver trovato la persona giusta, ovvero una che sappia fargli da spalla senza mai metterlo in ombra, è pronto a darsi e a dimostrare amore e lealtà. Le cose, però, possono cambiare facilmente perché essendo tra i segni zodiacali più egoisti finirà sempre con l’anteporre i propri bisogni a quelli della persona che ama. Per poterlo considerare un buon marito, quindi, si deve essere disposte ad accettare questo aspetto del suo carattere. Sopratutto perché è davvero improbabile che questo cambi, essendo una delle cose che più lo caratterizzano. Si tratta quindi di un uomo da sposare solo se si è sicure di poterne reggere la forte personalità e, con essa, le tante pretese.

Vergine – L’uomo che è un marito presente ma poco comunicativo

L’uomo della Vergine ha un carattere così difficile da risultare tale anche come marito. Sebbene sia una persona indubbiamente presente ed in grado di dimostrarlo attraverso i fatti, risulta un po’ troppo seduto sugli allori. Gesti romantici o uscite particolari non fanno parte del suo carattere. Per questo motivo, se si sogna un uomo che faccia sentire amate in modi sempre diversi, forse non è quello giusto da prendere in considerazione. Se si cerca qualcuno su cui contare, che dia la giusta stabilità al rapporto e che non riservi sorprese è invece la persona giusta. L’uomo della Vergine tende infatti a pensare al matrimonio solo se si innamora davvero. Detto ciò, anche se all’inizio potrà sembrare pronto a spingersi più in la del previsto, una volta raggiunta la stabilità non sarà più disposto a spendersi per la conquista. Per lui, infatti, il solo continuare a stare insieme è segno che da entrambe le parti ci sia la stessa volontà. E ciò gli basta. Un aspetto da tenere sempre in considerazione se si ha a che fare con un uomo appartenente a questo segno zodiacale.

