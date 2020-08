Nei libri delle ricette, torte al cioccolato ce ne sono molte, ma la torta della nonna al cioccolato a base di crema pasticcera cioccolatosa è unica

Quando pensiamo ad un dolce completo, ad una carezza che ci accompagna nel tempo, c’è solo un’idea che rimbalza in testa. É la torta della nonna al cioccolato, con una base di semplice pasta frolla e un ripieno di crema pasticcera al cioccolato.

Non proprio adattissima per chi è a dieta, ma in fondo un peccato di gola ogni tanto lo posiamo anche fare. Con la decorazione finale di pinoli, è un dolce perfetto anche per celebrare un compleanno o un’altra festa. E soprattutto se rispettiamo tutti i passaggi in ordine, già dalla p0rima volta ci riuscirà perfetta.

Ingredienti:

Per la pasta frolla

500 g di farina 00

200 g di burro

200 g di zucchero semolato

2 uova medie

1 pizzico di sale

Per la crema pasticcera e la decorazione

700 ml di latte intero

140 di cioccolato

200 g di zucchero

4 tuorli

30 g di farina 00

30 g di amido di mais

1 baccello di vaniglia

2 cucchiai di rum

40 g di pinoli

zucchero a velo

Torta della nonna al cioccolato, la ricetta passo dopo passo

Preparazione:

Partite dalla pasta frolla versando in una ciotola la farina setacciata. Poi anche lo zucchero, il burro ancora freddo a pezzetti, l’uovo e il pizzico di sale. Mischiate con le mani e impastate bene tutti gli ingredienti per ottenere un composto liscio e omogeneo. Quindi avvolgetelo con la pellicola trasparente e mettetelo in frigorifero per 1 ora.

Intanto che aspettate, passate alla crema pasticcera al cioccolato. Mettete il latte sul fuoco in una pentola antiaderente e a parte separate i tuorli dagli albumi utilizzando solo i tuorli. Iniziate a montarli con lo zucchero e sbattete con le fruste elettriche fino a quando non aumentano di volume e sono belli gonfi. Aggiungete i semi del baccello di vaniglia (o la bustina di vanillina) e versate un bicchiere di latte caldo preso da quello in ebollizione.

Poi aggiungete poco per volta la farina setacciata e continuate a sbattere con le fruste elettriche per qualche minuto.

Quando il latte arriva al bollore, versate tutto il composto a base di tuorli all’interno della pentola con il latte. Non dovete toccare nulla, farà tutto il calore della pentola. Solo quando comincerà ad aprirsi una bolla in centro, allora iniziate a mescolare. Dopo qualche minuto potete spegnere il fuoco e togliere la pentola.

A quel punto aggiungete il cioccolato tagliato a pezzetti e il cucchiaio di rum. Mescolate ancora fino a quando il cioccolato non sarà completamente sciolto. Appena la crema è pronta versatela in un altro recipiente e lasciatela raffreddare completamente.

E adesso siete pronti per assemblare. Cominciate ad accendere il forno statico a 160°, poi imburrate uno stampo da crostata da 24-26 cm. Dividete l’impasto della pasta frolla a metà, spolverate il piano di lavoro di farina e lavorate una metà di pasta frolla. Stendetela su un foglio di carta forno con un mattarello e poi mettetela sopra lo stampo.

Bucherellate il fondo con i rebbi di una forchetta, fate aderire bene i bordi e versate all’interno la crema pasticcera al cioccolato. Livellate, stendete l’altro disco di pasta e rovesciatelo delicatamente sopra.

Bucherellate con i rebbi della forchetta anche la superficie, distribuite i pinoli e infornate a 160° per 60 minuti, usando il ripiano più basso del forno. Quando sfornate, cospargete di zucchero a velo e aspettate che si raffreddi prima di portarla a tavola.