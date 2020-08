Solo un vero osservatore trova la farfalla in meno di 30 secondi

Ti consideri un buon osservatore? Scoprilo con questo test! Se riuscirai a trovare la farfalla in 30 secondi lo sei senza dubbio.

Metti alla prova le tue capacità di osservazione, ovvero la tua capacità di fare una valutazione critica.

La capacità che ha una persona di osservare ciò che ha davanti agli occhi dice molto sulle sue capacità di realizzazione nel corso della vita.

Più si è critici riguardo agli eventi che accadono in noi ed intorno a noi, più ci si distinguerà dalla massa e si svilupperanno delle conoscenze.

La capacità di osservazione in alcuni individui è innata, una sorta di dono che consente di fare le scelte più positive e impedisce di incorrere in errori, perchè istintivamente si percepisce se qualcosa è un bene o un male per noi.

Osservare non è facile come potrebbe sembrare, è un’abilità che mette in gioco entrambi gli emisferi del cervello, tutti i sensi vengono coinvolti per ottenere un’acuta osservazione. Solo focalizzando tutto, compreso i dettagli e poi ragionando si compirà un’ osservazione ottimale.

Altre persone non hanno la fortuna di godere di questo potere di osservazione innato pertanto devono costantemente affinare questa abilità attraverso allenamento e disciplina. Entrambi hanno un prezzo, per ottenerli bisogna affrontare situazioni complicate ed imparare dagli errori per evitare situazioni complicate in futuro.

Molto dipende dal modo in cui vediamo le cose, l’abilità di osservare ci rende più consapevoli e migliora la nostra vita in tutti i campi.

Grazie a questo semplicissimo test oggi potrai capire il livello della tua capacità di osservazione.

Il test è molto semplice, sarà sufficiente guardare l’immagine di seguito e cercare di trovare la farfalla nascosta in meno di 30 secondi.

Allora, sei riuscito a trovare la farfalla?

Se seistato in grado di farlo in meno di 30 secondi, vuol dire che hai un cervello allenato all’analisi e sei in grado di valutare le situazioni in modo efficace.

Nel caso contrario hai solo bisogno di più tempo e di un pò di allenamento, non mollare, esercitati facendo altri test, li tovi tutti QUI.

Ti diamo noi la soluzione al test di oggi, ecco dove si trova la farfalla nell’immagine:

Cosa ne pensi di questo test di percezione? Ricorda che questo test è solo a scopo di intrattenimento!