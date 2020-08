Franca Valeri morta a 100 anni, la figlia: “Si è spenta serenamente”

Franca Valeri si è spenta a cento anni. A prendere la parola è stata sua figlia, che ha rassicurato il pubblico sulle condizioni di sua madre.

Franca Valeri è morta a 100 anni. L’attrice, come riportato da sua figlia, si è spenta in maniera serena, circondata dai suoi affetti più cari.

SULLO STESSO ARGOMENTO: E’ morta Franca Valeri, addio alla ‘Signora Cecioni’ icona femminile del nostro tempo

“Si è spenta in maniera serena, mentre dormiva” ha rivelato la figlia, come riportato dal portale web de Il Corriere. “Ha conservato quell’ironia che l’ha sempre contraddistinta fino all’ultimo secondo” ha aggiunto. “E’ stata la sua chiave, la sua modlaità di espressione, per viversi la vita a pieno, fino ai suoi ultimi istanti” ha concluso. Il funerale di Franca Valeri si terranno in forma privata per volere della sua famiglia.