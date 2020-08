Coppia scoppiata in vacanza: ecco come affrontare le ferie separati

Sono arrivate le ferie, finalmente! Cosa succede però quando in coppia si decide di fare le vacanze separati? Scopriamo come affrontare la lontananza … uniti!

Quest’anno è tutto sottosopra.

Le ferie e le vacanze non sempre si possono fare insieme e quest’anno in particolare qualsiasi occasione ci capiti… dobbiamo coglierla!

Se tu ed il tuo partner vi trovate costretti a separarvi per qualche giorno, questi semplici suggerimenti ti aiuteranno a sopravvivere alla distanza.

Vacanze separati: non sempre è una scelta

Prima di tutto, pensiamo a chi le vacanze non le può proprio fare: avete letto le idee per passare qualche giorno insieme al vostro compagno in città?

Invece, chi può partire, forse ha passato la quarantena con partner e magari ha giustamente bisogno di staccare dall’altro.

Oppure siete stati separati per due, tre, quattro mesi e non vedevate l’ora di ricongiungervi però i vostri giorni di ferie non coincidono.

O la terza opzione: il tuo partner ti ha chiesto di fare le vacanze da solo o sei tu ad aver deciso che vuoi prenderti del tempo per stare con gli amici od in solitudine.

Insomma, quest’anno è andata così, farai le vacanze senza la tua dolce metà.

Ancora peggio! Lui o lei andranno in vacanza da soli, con gli amici o comunque a divertirsi senza di te!

Coppie divise: come fare per non scoppiare!

Cominciamo subito stabilendo una regola importante: non prendertela.

Che lo abbia scelto tu, te lo abbia imposto la situazione lavorativa o te lo abbia chiesto il tuo compagno ormai è inutile ricamarci sopra.

Voler riprendersi i propri spazi è un meccanismo sano all’interno di una coppia: vuol dire che si può continuare a crescere come individui anche vicino all’altro senza sentirsi soffocare.

Una relazione codipendente è l’ultima cosa che vuoi e fare le vacanze separati non vuol dire che la vostra storia sia finita, anzi!

Puoi sfruttare questi giorni per fare tutto quello che al tuo compagno non piace: che siano gite in montagna, camminate per negozi, lunghe nuotate al mare o sessioni di abbronzatura da svenimento. Immagina: nessuna lamentela, nessun musone.

Puoi fare quello che vuoi e lasciare all’altro la libertà di fare altrettanto!

Se soffri molto la solitudine organizzati con le amiche od i parenti. Avere molte cose da fare ti impedirà di focalizzarti sulla nostalgia o la lontananza e ti permetterà di accogliere il partner al suo ritorno con il sorriso.

La lontananza può essere un vero balsamo per la coppia se state passando un periodo di crisi o di stanchezza.

Divertimento e… dovere.

Ricordatevi che le vacanze da soli sono un momento di svago per voi ma non una fuga dal vostro compagno: no a scappatelle, relazioni o flirt troppo spinti se la vostra relazione non lo permette.

Questo è un momento per concentrarvi su di voi e sui vostri interessi.

La vacanza senza il partner serve a rilassarsi, completamente!

Non dimenticate però il rispetto e l’amore che provate per l’altro.

Sono assolutamente consigliati tutti gli strumenti tecnologici che volete per tenervi in contatto con l’altro!

Sì, quindi, a videochiamate, messaggi, lunghe telefonate oppure appuntamenti telefonici prefissati.

Insomma, affrontare le vacanze senza l’altro non vuol dire che la storia sia finita, anzi!

Preoccupiamoci invece di quando le ferie termineranno: ecco come fare per riprendere il ritmo una volta che le vacanze sono finite!