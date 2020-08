Test: qual’è il gatto diverso? Scopri com’è la tua capacità di percezione

Ti stiamo per proporre diverse immagini di gatti. Scopri dove si nasconde l’unico gatto diverso e valuta le tue capacità analitiche.

Hai mai messo alla prova la tua capacità di percezione? Si tratta della capacità di relazionarci con ciò che ci circonda, di fare di collegamenti ta diverse cose. Nel quotidiano questa capacità permette anche di valutare le persone, capire le intenzioni che hanno nei nostri confronti e di evitare situazioni pericolose.

Questa capacità di analizzare gli altri, noi stessi e ciò che ci ciconda è fondamentale aiutarci a comprendere in cosa possiamo avere fiducia e verso chi o cosa tenersi alla larga perchè rappresenta un reale pericolo di provocare danni.

Test: hai una capacità di percezione sviluppata oppure no?

C’è chi sembra godere di questa percezione in modo innato, hanno un intuito molto sviluppato in grado di guidarli in ogni situazione, a loro basta ascoltare il loro intuito per prendere la decisione giusta. Per altre persone, solo il tempo e l’esperienza possono portare ad imparare a sviluppare questa capacità. E tu a quale gruppo di persone appartieni? Se sei un acuto osservatore scoprilo con questo test. Ti mostreremo alcune immagini, tu dovrai solo capire qual’è quello diverso nel gruppo, a volte la differenza è sottile altra più evidente. Se impieghi molto tempo a trovare il gatto o non lo trovi affatto devi esercitarti a sviluppare maggiormente questa capacità.

Ecco tre foto con diversi gatti, in ogni foto c’è un gatto diverso dagli altri, la tua missione è cercare di trovare questo gatto in meno di 30 secondi.

Immagine numero 1.

Hai trovato il gatto diverso? se non ci sei riuscito ti diamo un indizio: analizza bene i dettagli dei gatti, ti aiuterà a trovare la risposta.

Se non riesci proprio a trovarlo, vai all’immagine successiva. Alla fine dell’articolo troverai tutte le soluzioni.

Immagine numero 2.

In questa immagine, la risposta è molto più semplice. Siamo sicuri che questa volta hai trovato il gatto diverso entro 30 secondi. Passiamo all’ultima immagine.

Immagine numero 3.

Questa immagine l’hai trovata facile o difficile? Questa volta potresti aver avuto davvero difficoltà a trovare la risposta in meno di 30 secondi.

Bene, ora passiamo alle soluzioni per ciascuna di queste immagini. Controlla se hai trovato la risposta corretta!

Soluzione immagine 1

La risposta era davvero nei dettagli. È l’unico gatto con tutte le orecchie gialle, a differenza del resto del gruppo.

Soluzione immagine 2

Probabilmente sei riuscito a trovare il gatto diverso molto prima del tempo assegnato. C’è solo un gatto con un pesce disegnato sullo stomaco, quindi è molto più facile da identificare. Passiamo all’ultimo risultato.

Soluzione immagine 3

Questa immagine era la più complicata e potresti aver avuto un po’ più di difficoltà a trovare il gatto diverso. È l’unico gatto che ha macchie nere su tutto il corpo, compreso il petto.

Divertiti e mettiti alla prova con tutti gli altri nostri test. Li trovi tutti QUI.