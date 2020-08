Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati? La foto della verità

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati? Dopo i rumors su una presunta crisi, la coppia rompe il silenzio e svela la verità con una foto.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser rompono il silenzio sui social e rispondono ai rumors che li vorrebbero in crisi. Sono bastati pochi giorni di lontananza tra i due per scatenare i pettegolezzi su un presunto momento difficile che starebbero vivendo. Oggi, però, Cecilia e Ignazio hanno definitivamente rotto il silenzio e rispondono al gossip.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser smentiscono la crisi: la foto che zittisce tutti

Con la foto che vedete qui in alto, Ignazio Moser risponde al gossip sul suo rapporto con Cecilia Rodriguez. Sorridente e sereno, il figlio di Francesco Moser posa accanto alla fidanzata con cui si è ritrovato dopo aver trascorso qualche giorno lontano da lei. I due sono stati lontani per diversi impegni e, mentre Ignazio si è dedicato alle proprie attività, Cecilia ha trascorso qualche giorno con i genitori, il fratello Jeremias e la fidanzata di quest’ultimo.

Tuttavia, il distacco ha scatenato i rumors su una crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La stessa foto è stata poi pubblicata anche da Cecilia che ha anche condiviso alcuni video dei momenti che sta trascorrendo con il fidanzato.

Nessuna crisi, dunque, tra Ignazio e Cecilia che, ad ottobre, festeggeranno tre anni d’amore. Dopo essersi conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip, i due non si sono più lasciati. Da diverso tempo convivono e non hanno mai nascosto il desiderio di formare una famiglia insieme e convolare a nozze.

I fans di Cecilia e Ignazio, dunque, possono stare tranquilli. Nessuna crisi all’orizzonte per la coppia che ha dimostrato di essere molto innamorata, unita e complice. Il 2021, dunque, sarà l’anno giusto per poter realizzare tutti i loro sogni d’amore? In casa Rodriguez, dunque, al momento, l’unica single è Belen Rodriguez che è volata nuovamente a Ibiza per godersi qualche altro giorno di relax e vacanza prima di tornare a condurre Tu sì que vales 2020.