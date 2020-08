Tutte sappiamo fare una bruschetta, ma dopo aver letto questo vi accorgerete che, per renderla perfetta, saranno davvero utili questi trucchi.

Le bruschette rappresentano il classico antipasto estivo, come accompagnamento ai secondi piatti, croccanti, farcite o semplici con aglio sale, olio evo e pomodoro.

Tutte pensiamo che per creare la bruschetta basta abbrustolire la fetta di pane per poi condirla ma in realtà per rendere una bruschetta unica nel suo genere ci vogliono anche altri accorgimenti. Per una preparazione perfetta è necessario conoscere qualche trucchetto.

Come preparare la bruschetta perfetta: tutte le regole

La classica bruschetta è un antipasto amato da tutti, da servire come aperitivo, nell’antipasto, come secondo che accompagna carne o pesce. Rappresenta decisamente il piatto che da il via ai pasti organizzati ed elaborati.

Una pietanza ideale per la stagione estiva e quando si tratta di invitare amici a cena è sempre l’alimento più in voga per aprire le danze con un buon bicchiere di vino.

Per portare a tavole una bruschetta impeccabile è necessario mettere in pratica precisi trucchetti che oggi vi sveleremo. Non appena avremo messo a punto i dettagli basici, le vostre bruschette saranno pronte per essere condite anche con solo aglio e aggiunta di un filo di olio extra vergine di oliva, per ultimare qualche fogliolina di basilico fresco.

Le bruschette non solo semplici, si possono impreziosire con i più svariati condimenti per sorprendere i vostri ospiti, potete preparare un pesto fatto in casa, un patè di olive nere, una salsa allo yogurt dal gusto deciso, cipolle rosse caramellate e tanto altro. Passiamo ora a svelare i vari trucchetti.

La scelta del pane garantisce la croccantezza

La base per una buona bruschetta è senz’altro un buon pane. Il migliore fra tutti è il pane casereccio, meglio è se non è fresco bensì almeno del giorno prima. La mollica infatti resterà morbida e croccante in cottura e si impregnerà di condimento.

Il consiglio più importante da seguire è quello di non utilizzare pane già condito e/o speziato. Quindi no al pane in cassetta, quello ai cereali, quello già contenente erbe aromatiche ecc.. Solo il pane casereccio, se abbrustolito, diventa bruschetta.

Come cuocere la bruschetta

La base cotta è essenziale. Come cuociamo la bruschetta? Optiamo per la tradizionale posa, qualche minuti da un alto e latri minuti dall’altro? Il pane dovrà essere prima di tutto sempre caldo e croccante.

Tagliate il pane in fette alte almeno 1 cm e abbrustolitele al forno, sulla piastra o sulla padella antiaderente. La cottura che supera tutte le altre è però la griglia. Cuocete le fette di pane 2 minuti per lato. Devono risultare dorate all’esterno e morbide all’interno. Dopo di che saranno pronte per essere condite e mangiate belle calde.

Bruschetta classica o con vari condimenti?

Una volta che il pane casereccio bruschettato sarà pronto per accompagnare molti dei vostri piatti possiamo scegliere se gustarla attenendoci alla tradizione oppure dedicarci alla preparazione di qualche prelibato condimento. Potete strofinare la bruschetta con uno spicchio d’aglio e condirla con sale e olio extravergine d’oliva. In estate godere dei rossi e succosi pomodori e aggiungere abbondante basilico fresco. Per il condimento super con i pomodori, in una ciotola, tagliate i pomodori a pezzetti, aggiungete olio extravergine evo, un pizzico di sale e il basilico e sarete pronte per condire in modo generoso le vostre bruschette.

Quando il pane sarà abbrustolito al punto giusto, aggiungete il condimento con l’aiuto di un cucchiaio e portate in tavola. Scopri 10 versioni di bruschette facili e gustose. La bruschetta va gustata espressa, subito dopo la preparazione, se consumata poco dopo il condimento rischia di penetrare troppo all’interno e questo renderà la bruschetta umida ed estremamente morbida.