Asciugamani con macchie di abbronzatura: scopri come eliminarle

Asciugamani con macchie di abbronzatura e non sai come eliminarle? Segui i nostri semplici consigli con rimedi naturali efficaci.

Quante volte è capitato di lavare gli asciugamani ma nonostante tutto presentano macchie? In particolar modo quelle dell’abbronzatura.

Quando gli asciugamani non vengono lavati bene e non solo presentano anche le macchie, possono puzzare, certo non è piacevole, anzi è fastidioso.

Non potete riporre gli asciugamani e i teli da bagno nel cassetto che presentano macchie e puzzano. Purtroppo se non si rimedia subito, le macchie non andranno più via dopo diversi giorni dal lavaggio. Motivo per cui, noi di CheDonna.it, vi diamo qualche dritta su come eliminare le macchie di abbronzatura dagli asciugamani. Ci sono dei rimedi semplici e veloci, basta utilizzare prodotti che avete sicuramente in dispensa, scopriamoli.

Ricordate che se utilizzate prodotti aggressivi, a lungo andare possono danneggiare i tessuti, ma anche l’ambiente. Il più delle volte alcuni prodotti che rendono il bucato profumato possono contribuire allo sviluppo di allergie respiratorie.

Asciugamani con macchie di abbronzatura: come eliminarle

Gli asciugamani vengono utilizzate spesso durante la giornata, ma quando arriva l’estate, spesso ci ritroviamo a lavarli più spesso, per eliminare le ostinate macchie di abbronzatura.

Inoltre gli asciugamani con macchie di abbronzatura non vanno mai lasciati nella cesta per molti giorni, per non incorrere alla sgradevole puzza di muffa. Non solo le macchie diventeranno ancora di più ostinate.

Le macchie dagli asciugamani come si possono togliere?

Si nulla è impossibile, basta adottare alcuni semplici rimedi naturali efficaci.

Il silicato di sodio è un prodotto, spesso utilizzato per la pulizia, molto efficace anche in questo caso, provate in questo modo. Mettete in una pentola circa 2 litri di acqua, unite 2 cucchiai di sapone liquido di Marsiglia, e un cucchiaio di silicato di sodio. Potete preparare anche voi il detersivo di Marsiglia, ecco come.

Non appena bollirà, immergete gli asciugamani e lasciate a fuoco basso per circa 20 minuti. Poi sciacquate e li lasciate asciugare all’aria.

L’aceto bianco,un alleato sempre in tutto non solo per le pulizie di casa, riesce a rimuovere anche lo sporco ostinato come le macchie di abbronzatura.

L’aceto renderà le vostre asciugamani pulite, senza cattivo odore e senza macchie, basta mettere metà tazza di aceto bianco distillato al vostro detersivo. L’aggiungete nella vaschetta direttamente, poi procedete con il lavaggio.

Anche il bicarbonato di sodio è un ingrediente naturale ed economico, che va ad agire in profondità, rimuovendo le macchie più ostinate. Mettete mezza tazza di bicarbonato di sodio nella vaschetta della lavatrice. Unite il detersivo, poi procedete con il lavaggio normale.

Se gli asciugamani e i teli da bagno sono bianchi, potete lavarli a 60° con del detersivo in povere con bicarbonato. Poi stendeteli al sole e lasciate asciugare bene.

Scopri quale è la temperatura perfetta per lavare i capi in lavatrice, cliccate qui.

Un’altro rimedio è miscelare ammoniaca e aceto, bastano 125 ml di aceto e 10 ml di ammoniaca. Versate nella vaschetta della lavatrice, procedete con il lavaggio normale, comunque dovrete aggiungere il detersivo per il bucato. L’aceto bianco disinfetterà gli asciugamani e lascerà una sensazione di morbidezza e freschezza.

Il consiglio molto utile è di non lasciare per molti giorni gli asciugamani macchiati, perchè sarà sicuramente molto più difficile rimuovere le macchie. Inoltre non utilizzate il lavaggio a bassi gradi e rapido. Inoltre provate a mettere in ammollo gli asciugamani con del bicarbonato, se le macchie sono molto ostinate.