Scopri qual è il modo di comunicare l’amore dei vari segni dello zodiaco.

L’amore è un sentimento importante che ognuno di noi anela a vivere a pieno. Provare dei sentimenti per qualcuno, però, non è sempre una cosa che si ammette facilmente e tutto perché la paura di restare feriti o di non essere compresi è sempre dietro l’angolo. Così, se da un lato ci sono segni abbastanza coraggiosi da esporsi senza pensarci troppo, dall’altro ci sono quelli che invece fanno una grande fatica.

Differenze che possono dipendere dal modo di essere, dalle esperienze vissute e dalla voglia di mettersi in gioco delle persone coinvolte. E proprio per capire cosa aspettarsi dagli altri quando ci si trova a condividere un sentimento importante come l’amore, oggi scopriremo come i vari segni comunicano quello che provano. Un aspetto importante che se conosciuto può aiutare a vivere meglio le relazioni e a capire anche ciò che non viene detto.

Scopri come i vari segni dello zodiaco comunicano i propri sentimenti

Ariete – Quelli che cercano di non esporsi

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono molto affascinati dall’amore e bramano sempre di poterlo vivere in pieno. Farlo, infatti, li aiuta a sentirsi vivi come non mai. Questo loro modo di pensare entra però in contraddizione con quello che fanno quando si trovano a provare dei sentimenti per qualcuno. Quando il momento atteso arriva, infatti, i nativi del segno iniziano a temere di soffrire, cercando di nascondersi e di fare in modo che ad esporsi siano sempre gli altri. Ovviamente questo modo di agire li porta a confondere chi ha a che fare con loro. E tutto con il rischio di compromettere le cose. Vederli farsi improvvisamente distanti, può infatti dare l’idea di scarso interesse, portando ad un allontanamento reciproco e finendo con il farli star male comunque. E anche se è vero che i nativi del segno non amano apparire fragili, ogni tanto esporsi un minimo potrebbe aiutarli a vivere ciò che si limitano solo a sognare.

Toro – Quelli che vivono in pieno ciò che provano

I nativi del Toro sono prima di tutto innamorati dell’idea dell’amore. Ciò li porta a voler vivere al massimo ogni più piccola passione. Cosa che traducono sempre in realtà, investendo sia di cuore che di passione in ogni relazione che decidono di intraprendere. Per loro, amare è qualcosa di prezioso che si concedono di vivere sia quando sanno di essere ricambiati che quando rischiano un rifiuto. Incuranti delle possibili ripercussioni sono sempre pronti a mettersi in gioco, ad esporsi e a fare quanto è possibile per dare il meglio di se e mostrarsi sempre coinvolti. Dire “ti amo” non è una cosa che li spaventa. E cercano di farlo tutte le volte che possono. Allo stesso tempo, amano mostrarsi romantici e dare il tutto per tutto, cosa nella quale hanno quasi sempre ottimi risultati. Vivere una storia d’amore con loro dona sempre tante soddisfazioni perché i nativi del segno non lasciano mai nulla al caso, offrendo amore come possono e dimostrandosi pronti ad accoglierne altrettanto.

Gemelli – Quelli che si scoprono senza troppi problemi

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli, di base sono persone solari e che amano stare in mezzo alla gente. Quando si innamorano questo loro modo di essere non viene a cambiare, rendendoli spontanei e pronti a vivere a pieno la loro storia d’amore. Detto ciò, si tratta di segni che dall’eventuale partner pretendono molto e che pur esponendosi lasciano sempre intuire come il loro amore sia qualcosa che ci si deve meritare. Il loro bisogno di libertà, divertimento e possibilità di essere sempre se stessi è infatti qualcosa di intoccabile. Per questo motivo, anche se si sanno esporre senza paure, è giusto che chi si trova a ricevere le loro attenzioni sia sempre in grado di offrirgli quanto desiderano. Il rischio, altrimenti, è quello di vederli allontanarsi. Cosa che, quando avviene, è solitamente definitiva.

Cancro – Quelli che ammettono cosa provano solo se certi di essere ricambiati

I nativi del Cancro sono dei veri romantici e quando amano lo fanno con tutto il cuore. Ciò nonostante sono mossi da una base di insicurezza che si mescola ad un bisogno di attenzioni costante. Questo li rende spesso nervosi ed incerti su come muoversi. Cosa che peggiora se si sentono insicuri sui sentimenti dell’altra persona. Se sanno di essere ricambiati, riescono invece ad esporsi un po’ di più arrivando ad ammettere persino ciò che provano. Quel che è certo è che i nativi del segno hanno bisogno di sentirsi amati senza riserve. Quando ciò accade sono pronti a darsi al 100% offrendo amore e cure costanti al partner e dimostrandosi devoti come non mai. Un’esperienza da fare sicuramente, almeno com’è sicuro che è vietato deluderli. Se ciò avviene, infatti, il rischio è quello di perderli per sempre.

Leone – Quelli che se amano lo dicono sempre

I nati sotto il segno zodiacale del Leone sono persone passionali. In quanto tali, quando provano qualcosa, finiscono sempre con il dimostrarlo senza problemi. Sicuri di se, pensano sempre di non dover lottare poi molto per essere ricambiati. E per questo motivo sono disposti ad esporsi per primi. Se lo fanno, però, è sicuro che si attendono qualcosa in cambio. E quando questa non arriva nei tempi da loro prestabiliti iniziano ad irrigidirsi e a farsi più freddi e distanti. Se, invece, tutto va come da loro progettato, sono più che felici di mostrarsi innamorati, riempire l’altra persona di attenzioni e flirtare in modo sfacciato in attesa che le cose si evolvano come da loro sperato. Il loro modo di agire è quindi molto spontaneo e improntato al benessere. Lo stesso che ricercano in ogni campo e che, com’è facile immaginare, desiderano poter avere sopratutto in amore.

Vergine – Quelli che non sono bravi a comunicarlo e preferiscono i fatti

I nativi della Vergine non sono persone che danno il meglio di se nelle relazioni. Quando provano qualcosa per qualcuno, sono più propensi a restarsene in silenzio, cercando di capire come si evolverà la situazione. Anche in una storia avviata non sono bravi ad esprimere i propri sentimenti. Farlo, li fa sentire fragili, esposti e a volte persino ridicoli. Così, cercano di puntare su altro e per dimostrare cosa provano si sforzano di far parlare i fatti. Si tratta, però, di un modo di fare che non sempre viene capito. Razionali come sono, infatti, anche così non riescono quasi mai a soddisfare i bisogno di chi si attende qualcosa di romantico. E tutto perché l’essere romantici è decisamente al di fuori del loro modo di essere. Si tratta quindi di persone che si troveranno sempre in difficoltà e che per poter vivere bene una relazione sentimentale hanno bisogno di essere prima di tutto compresi e accettati per ciò che sono e che possono dare.

