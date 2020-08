Scopri quali sono gli uomini dello zodiaco che non amano affatto l’idea di sposarsi e quali, invece, non disdegnano l’idea.

Quando si parla di matrimonio, l’idea comune (e sbagliata) è quella della donna che sogna da sempre l’abito bianco e quella dell’uomo che cerca sempre una scappatoia. La verità è che la voglia di sposarsi dipende in primis dai sentimenti che si provano per qualcuno e da tutto un mix di aspetti che sono legati al carattere, il vissuto e il modo di pensare delle persone coinvolte. Così, tra uomo e donna non ci sono poi chissà quali differenze reali.

Queste esistono però, se si pensa all’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Per questo motivo, oggi, ci concentreremo sugli uomini dello zodiaco ed in particolare su coloro che non sono fatti per il matrimonio. Il tutto prendendo in considerazione anche quelli che, al contrario, non aspettano altro.

Gli uomini dello zodiaco che non sono fatti per il matrimonio

Ariete – Quelli che non amano l’idea di sposarsi

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono uomini che amano vivere all’avventura e sentirsi liberi di fare tutto ciò che vogliono. L’idea di legarsi a qualcuno non è quindi tra quelle che gli balenano spesso per la mente. Pur non dichiarandosi del tutto contrari, sono anche consapevoli di poter vivere benissimo da soli e di potersi concedere una vita piena e ricca di momenti piacevoli. Per questo motivo non li si vedrà mai intenti a cercare una compagna per la vita. Detto ciò, se mai dovessero innamorarsi sul serio, potrebbero arrivare a decidersi per una convivenza e, più avanti, persino per il matrimonio. Si tratta però di un percorso al quale arriverebbero solo per tappe e per il quale devono essere davvero particolarmente coinvolti. In caso contrario meglio non parlargli troppo della cosa. Il rischio è infatti quello di farli sentire soffocati e di indurli a scappare.

Toro – Quelli che ci pensano seriamente

I nativi del Toro, com’è facile aspettarsi da persone nate sotto un segno zodiacale così romantico, sono ben disposti verso il matrimonio. Anzi, si può dire che tutta la loro vita sia improntata sul matrimonio e sulla voglia di crearsi una famiglia. È importante però non commettere l’errore di immaginarli pronti a sposare chiunque. I nativi del segno sono infatti estremamente selettivi e ciò li porta ad avere grosse difficoltà nel trovare la persona giusta. Allo stesso tempo fanno anche fatica a fidarsi come vorrebbero, motivo per cui possono impiegare diversi anni per farlo. Ciò nonostante si tratta di persone che credono nei valori della famiglia e che nel futuro si vedono sposati e con una famiglia numerosa. Per questo motivo, quando incontrano la persona giusta, dopo un giusto lasso di tempo nel quale rendersene conto, sono più che pronti a farsi avanti e a coronare il loro sogno d’amore.

Gemelli – Quelli che non si fanno troppe domande

I nati sotto il segno dei Gemelli non sono soliti porsi domande precise sul futuro. Sopratutto perché pianificare non è una cosa che amano fare. Per loro il brivido di non sapere cosa sta per accadere è tutto e per mantenerlo sono disposti anche a vivere una vita meno sicura di altri. Se si parla di matrimonio, quindi, pur non avendo nulla in contrario a riguardo, non sono soliti fare i salti mortali per la gioia. Trattandosi di un rapporto di luna durata lo temono parecchio, così come temono tutto ciò che con il tempo può diventare noioso. Imprevedibili come sono, però, si dimostrano in grado di cambiare idea rapidamente e questo significa che se presi per qualcuno possono arrivare persino a sposarsi e a trovare un modo per essere felici persino sapendo di avere accanto la stessa persona per tutta la vita. Ne dovrà però valere a pena e chi sta con loro si dovrà premurare di dimostrarglielo.

Cancro – Quelli che sono molto propensi a sposarsi

I nativi del Cancro, romantici come il segno comanda, sono tra gli uomini dello zodiaco più disposti a sposarsi. Per loro si tratta di una tappa della vita che sanno voler compiere, seppur non necessariamente nel breve periodo. Quando si innamorano davvero, quindi, si chiedono sempre se la persona con cui stanno è adatta o meno al matrimonio. E si può dire che a riguardo abbiano diverse caratteristiche che tendono a cercare nella compagna prima di considerarla quella giusta. Sebbene propensi al matrimonio, quindi, faranno sempre molta attenzione a non compiere passi affrettati e tutto perché quando sognano qualcosa lo fanno in grande, mirando sempre alla perfezione.

Leone – Quelli che devono essere convinti

I nati sotto il segno zodiacale del Leone possono passare un’intera vita senza pensare minimamente al matrimonio. Quando si rendono conto di amare qualcuno e di essere in un momento idoneo al grande passo, possono però iniziare a considerare la cosa con più attenzione. Nel farlo sono soliti considerare aspetti di ogni tipo come ad esempio l’affinità di coppia, la possibilità che il rapporto funzioni, la reciproca convenienza, etc… È vero che tutto ciò suona poco romantico ma si tratta di segni che hanno sempre in mente ciò che desiderano e che per questo vogliono essere sicuri di poterlo realizzare. Probabilmente, per questo modo di fare, considereranno adatta una persona che si dimostri sempre in grado di stare al loro stesso passo e che sia disposta a fargli da spalla. Qualcuno con cui fare squadra oltre che formare una coppia. Avere queste caratteristiche rappresenta quindi una possibilità molto più forte di convincerli ad accarezzare la possibilità di sposarsi.

Vergine – Quelli che se ne preoccupano solo se si crea la situazione

I nativi della Vergine non sono né d’accoro né contrari al matrimonio. Per loro si tratta di un contratto in grado di unire due persone per sempre. E questo pensiero crea in loro un senso di serietà tale da spingerli a non volerci pensare prima del tempo. In genere se costretti ad esprimersi a riguardo saranno sempre più per il no, cedendo al si solo in casi particolari. Allo stesso modo, per poter anche solo pensare davvero di sposarsi, hanno bisogno di provare qualcosa di forte per qualcuno e di sentire di potersi fidare. Critici come pochi, sono persone che pretendono sempre molto dagli altri e ciò vale anche in amore. Se di mezzo si ci mettono anche vincoli importanti come, appunto, il matrimonio la situazione può solo farsi ancora più seria.

