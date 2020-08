Quando togli le scarpe puzzano? Scopri come eliminare il cattivo odore dalle scarpe con rimedi naturali ed efficaci. Bastano pochi e semplici ingredienti.

E’ capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di togliere le scarpe e sentire un cattivo odore.

Le scarpe maleodoranti è un problema comune a molte persone, che può dipendere da diversi fattori. Innanzitutto, potrebbe dipendere o dalla scarsa igiene dei piedi o mancata pulizia delle scarpe.

Ogni qual volta che indossate le scarpe, le dovreste lavare e lasciarle all’aria aperta, soprattutto se sono sudate. I batteri sono i principali responsabili del cattivo odore, che dipende soprattutto dal sudore dei piedi. Quando indossate le scarpe, soprattutto se non sono traspiranti, si crea umidità, terreno perfetto per i batteri, funghi e muffe. Questi sono responsabili non solo del cattivo odore dei piedi, ma anche delle scarpe.

Noi di CheDonna.it, siamo qui proprio per darvi tutti i consigli utili su come attenuare la puzza delle scarpe con rimedi efficaci e semplici.

Perchè le scarpe puzzano?

Il cattivo odore delle scarpe può dipendere da diversi fattori, i batteri sono i principali responsabili, ma perchè le scarpe puzzano? Scopriamo i principali fattori:

scarsa igiene dei piedi

scarpe sporche

mancata areazione

scarpe non traspiranti

Questi sono i principali fattori responsabili della puzza delle scarpe, sicuramente se non lavate piedi spesso, trasferirete il cattivo odore nelle scarpe.

Le scarpe realizzate con materiale non traspirante sarà un habitat ideale per batteri, perchè si crea il giusto grado di umidità, terreno fertile per muffa e batteri.

I piedi se restano per lunghi periodi in ambienti chiusi ed umidi, si favorisce la proliferazione i batteri e funghi. Di conseguenza, non solo puzzeranno i piedi, ma anche le scarpe. Scopri come attenuare la puzza dei piedi con semplici ed efficaci rimedi.

Le scarpe vanno pulite e lavate frequentemente, provate a lavare anche le solette interne, perchè purtroppo non tutte le scarpe si possono lavare.

Inoltre se indossate calzini non in cotone traspirante, favorirete la sudorazione, inoltre togliete sempre le scarpe quando rientrate a casa e indossate le pantofole. E’importante far respirare bene i piedi dopo una giornata fuori casa. E’ opportuno indossare le pantofole, scopri perchè deve essere una buona abitudine.

Eliminare il cattivo odore dalle scarpe: scopri i rimedi naturali

Scarpe puzzolenti e non sapete come rimediare, seguite i nostri consigli con rimedi facili e semplici.

1- Bicarbonato di sodio: un ingrediente molto efficace, proprio per eliminare il cattivo odore. Infatti spesso utilizzato anche per le pulizie domestiche, grazie alle sue proprietà.

Il bicarbonato va ad assorbire il cattivo odore ed elimina anche delle macchie, spesso capita soprattutto per le scarpe da ginnastica. Prendete la suoletta delle scarpe e aggiungete un cucchiaio di bicarbonato e lasciate agire tutta la notte, al mattino seguente, noterete subito la differenza. Se le suolette non si possono togliere mettete un pò di bicarbonato all’interno direttamente.

ù

2- Borotalco: il classico rimedio naturale: un rimedio classico delle nostre nonne. Distribuite il borotalco nelle scarpe e lasciate agire per un’ora, ma se la puzza persiste lasciate agire per una notte intera. Il borotalco va ad assorbire i cattivi odori e l’umidità, provate a distribuire il borotalco direttamente sui piedi, così si riduce la sudorazione e di conseguenza la formazione di cattivo odore.

3- Amido di mais: utilizzatelo come il bicarbonato.

4- Aceto di vino bianco: l’aceto si sa che elimina il cattivo odore, spesso utilizzato anche per rimuovere la puzza di cipolla e aglio dalle mani, clicca qui e lo scoprirai. Potete anche eliminare lo sporco più ostinato dalle scarpe.

5- Scorze di agrumi: arancia e limone, due agrumi che grazie al loro forte odore, rimuove la puzza. Basta rimuovere la buccia dagli agrumi, adagiatele nella scarpa e lasciate agire almeno per 7-8 ore o per più giorni se la puzza persiste. Però vi consigliamo di asciugare le bucce con la carta assorbente, per evitare che si possano ammuffire. Gli agrumi fungono da agenti antibatterici e antimicotici che terranno lontani sia i funghi che i batteri.

6- Oli essenziale di tea tree: è un olio molto utilizzato anche per la pulizia della casa, grazie alle sue proprietà disinfettanti ed elimina anche il cattivo odore. Leggi attentamente l’articolo, così da avere le idee più chiare.

Basta acquistarlo in farmacia, applicate solo 5 gocce sulla soletta delle scarpe, potete farlo ogni due giorni se la puzza persiste, oppure bastano anche due volte a settimana.

7-Olio alla lavanda: in alternativa all’olio di tea tree, procedete come l’olio di tea tree.

Come avere sempre le scarpe pulite

Dopo avervi dato delucidazioni e consigli su come eliminare il cattivo odore dalle scarpe, vogliamo darvi qualche fritta su come garantire un buon profumo alle scarpe. Se non volete ricorrere a spiacevoli inconvenienti, ecco come potete fare. Seguite i nostri consigli:

non lasciare le scarpe che puzzano al chiuso: lasciatele all’aria aperta;

pulite le suolette con un panno morbido inumidito in aceto;

spazzolatele ogni giorno la parte esterna delle scarpe;

cambiare spesso le solette

non indossate per troppe ore le scarpe: quando siete a casa toglietele, lavate i piedi e indossate le pantofole;