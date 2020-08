Demet Özdemir incantevole in rosa: “Gavetta per il mio sogno” – Foto

Demet Özdemir, la bellissima Sanem di Daydreamer, è incantevole in rosa e svela qualcosa del suo passato: “Tanta gavetta per il mio sogno”, foto.

Capelli raccolti, viso in primo piano, maglia rosa e uno sguardo penetrante: Demet Özdemir è davvero incantevole in una delle ultime foto pubblicate su Instagram dove i followers continuano ad aumentare. Un successo che, forse, non si sarebbe mai aspettata, ma per il quale ha lavorato tanto. Demet che in Daydreamer interpreta la dolce Sanem, ha lavorato duramente per riuscire a realizzare il suo sogno. A svelare qualcosa in più della lunga gavetta fatto è stata lei stessa in un’intervista rilasciata al magazine di Daydreamer e ripresa da Novella 2000.

Demet Özdemir: “Sul sei di Daydreamer c’era una bella energia. Tanta gavetta per realizzare il sogno della recitazione”

Grande successo per Demet Özdemir con Daydreamer – Le ali del sogno che ha conquistato anche il pubblico di canale 5. Per la bellissima Demet, amatissima dal pubblico, è un momento davvero magico come racconta lei stessa al magazine di Daydreamer.

“Nel mondo della letteratura questo periodo viene chiamato “l’età dell’oro”. Mi sento proprio in quel momento, nell’età dell’oro. Ho lavorato duramente per cinque anni, ho lavorato sodo, ho fatto gavetta e ho ottenuto un ritorno forte. E adesso sono nell’età dell’oro. Sul set di Daydreamer c’era una bella energia, si è creato un bel clima che ha coinvolto non solo me ma tutto il team. E siamo stati ripagati dal feedback molto positivo da parte del pubblico. In questo periodo ho imparato molto. Ad esempio, ho imparato a domare l’emozione, perché all’inizio ero troppo intensa e mi bloccavo”.



Nata come ballerina, Demet ha imparato la disciplina cominciando a lavorare quando aveva solo 15 anni. Una lunga gavetta quella della giovane attrice che, con tanta fatica, è riuscita a realizzare il suo sogno.

“Credo che cogliere le opportunità sia ovviamente molto importante. Ma è solo una parte. Penso che per raggiungere i sogni occorra tanta disciplina. Recitare era il mio sogno e mi sono allenata molto per coronarlo. Sono stata molto disciplinata nel raggiungerlo. Ho studiato recitazione a teatro per due anni e non ho mai perso una lezione. Mi sono sempre concentrata, ero interessata a quello che apprendevo. Sognare è importante, la fortuna gioca la sua parte ma penso anche che lavorare sodo sia fondamentale per ottenere quello che vuoi”, ha spiegato.